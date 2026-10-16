Wall: Αρνητικό κλείσιμο εβδομάδας μετά το sell-off στην ΤΝ και την άνοδο του πετρελαίου

Οι δείκτες της Wall Street υποχώρησαν την Παρασκευή 16/10, καθώς οι επενδυτές ολοκλήρωσαν μια εβδομάδα με κυρίως απώλειες, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους μακριά από τις τεχνολογικές εταιρείες και τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), ενώ παράλληλα οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,1%, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε πτώση 2,1%. Ο Dow Jones Industrial Average εμφάνισε καλύτερη εικόνα, υποχωρώντας κατά 176 μονάδες ή 0,3%. Το κύμα ρευστοποιήσεων οδήγησε τον δείκτη μεταβλητότητας Cboe (VIX) πάνω από τις 22 μονάδες, για πρώτη φορά μέσα σε τέσσερις μήνες.

Οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών υποχώρησαν εκ νέου. Το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο VanEck Semiconductor ETF (SMH) έχασε 3%, με τις Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) και SanDisk να καταγράφουν τις μεγαλύτερες πιέσεις. Οι ημιαγωγοί δυσκολεύτηκαν αυτή την εβδομάδα, εν μέσω ανησυχιών για τον ανταγωνισμό από την Κίνα. Το SMH υποχωρεί κατά 10% σε εβδομαδιαία βάση και οδεύει προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Ιούλιο.

Οι απώλειες αυτές, σε συνδυασμό με την πτώση και άλλων μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οδήγησαν τον S&P 500 σε αρνητική εβδομαδιαία πορεία. Ο βασικός δείκτης της αμερικανικής αγοράς υποχωρεί περίπου 2% μέσα στην εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq έχει χάσει περισσότερο από 4%, καταγράφοντας την πορεία προς τη χειρότερη εβδομάδα του από τον Ιούνιο. Αντίθετα, ο Dow Jones έχει ενισχυθεί κατά λιγότερο από 1% σε εβδομαδιαία βάση.

Οι επενδυτές ανησυχούν επίσης ότι οι τεχνολογικές εταιρείες δανείζονται υπερβολικά για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Οι μετοχές εταιρειών υποδομών cloud νέας γενιάς, όπως η CoreWeave, η οποία έχει δει το συνολικό χρέος της να ξεπερνά τα 51 δισ. δολάρια, υποχώρησαν κατά 13%. Οι απώλειες της μετοχής από την αρχή της εβδομάδας ξεπερνούν πλέον το 26%.

«Το ερώτημα είναι αν πρόκειται για ένα συστημικό πρόβλημα», δήλωσε ο Μάικλ Ρόζεν, επικεφαλής επενδύσεων της Angeles. «Προφανώς, η αυξημένη έκδοση χρέους είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθούμε και να μας απασχολεί, εφόσον συνεχιστεί και φτάσει σε υπερβολικά επίπεδα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή απέχουμε πολύ από κάτι τέτοιο».

Άλλοι κλάδοι της αγοράς, όπως ο ενεργειακός, κατέγραψαν κέρδη την Παρασκευή. Μετοχές όπως της Chevron συνέβαλαν στον περιορισμό των απωλειών του Dow Jones, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά λόγω της αυξανόμενης έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 3,51%, κλείνοντας στα 101,41 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια του Brent σημείωσαν άνοδο 3,72%, στα 109,86 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία ήταν υψηλότερα από τις προσδοκίες και επιβαρύνθηκαν περαιτέρω από τις αυξημένες τιμές ενέργειας στον απόηχο του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο πληθωρισμός χονδρικής κατέγραψε αυτή την εβδομάδα τη μεγαλύτερη αύξησή του από το 2022, ενώ ο πληθωρισμός καταναλωτή παρέμεινε σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, μίλησε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην Μπανγκόκ, χωρίς να σχολιάσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους. Οι επενδυτές ερμήνευσαν τη στάση του ως ένδειξη ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική της αργότερα μέσα στον μήνα.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, οι αγορές αποδίδουν πιθανότητα 82% στη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων κατά τη συνεδρίαση της Fed στις 27-28 Οκτωβρίου.