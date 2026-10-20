Ασιατικές αγορές: Πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές και «βουτιά» 2,5% στον Kospi

Πτωτικά κινούνται την Τρίτη οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς επανέρχονται οι προβληματισμοί σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης και την πραγματική αποδοτικότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Οι ανησυχίες αυτές επιβαρύνουν κυρίως τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου.

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών στην Ασία έρχεται παρά την ανάκαμψη που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα στη Γουόλ Στριτ, όπου οι αμερικανικές εταιρείες ημιαγωγών κάλυψαν μέρος των πρόσφατων απωλειών τους. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον σε μια ιδιαίτερα σημαντική εβδομάδα ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων, η οποία αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για τις προοπτικές του κλάδου.

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε στη Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 2,5%, καθώς οι κατασκευαστές μικροτσίπ βρέθηκαν εκ νέου στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Στο κόκκινο οι ασιατικοί δείκτες – Απώλειες 2,5% για τον Kospi

Ο περιφερειακός δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε κατά 0,8%, αντανακλώντας το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις περισσότερες από τις μεγάλες αγορές της Ασίας.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε πτώση 0,5%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έχασε 1%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 υποχώρησε κατά 0,3%, την ώρα που ο Shanghai Composite παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.

Η εικόνα στις ασιατικές αγορές διαφοροποιήθηκε από εκείνη της προηγούμενης συνεδρίασης στις ΗΠΑ. Ο Nasdaq 100 ενισχύθηκε κατά 1,2% και ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,4%, ενώ ο δείκτης ημιαγωγών Philadelphia Semiconductor Index κέρδισε 1,6%, διακόπτοντας ένα σερί οκτώ συνεχόμενων πτωτικών συνεδριάσεων, το μεγαλύτερο από το 2008.

Παράλληλα, ο Nasdaq 100 άρχισε να ανακάμπτει έπειτα από τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από την αναταραχή που είχαν προκαλέσει οι δασμοί τον Απρίλιο του 2025.

Στις ασιατικές συναλλαγές, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 ενισχύονταν κατά 0,1%, ενώ εκείνα του S&P 500 κατέγραφαν άνοδο 0,2%.

Στο στόχαστρο οι SK Hynix και Samsung – Οι ανησυχίες για την AI

Οι ισχυρότερες πιέσεις εντοπίστηκαν στη Νότια Κορέα, μια αγορά που έχει ωφεληθεί σημαντικά από την αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και τους ημιαγωγούς που απαιτούνται για τη λειτουργία τους.

Η μετοχή της SK Hynix υποχώρησε κατά 3,5%, πλησιάζοντας το χαμηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τον Απρίλιο. Η Samsung Electronics κατέγραψε απώλειες 1,8%.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι μετοχές ιαπωνικών εταιρειών του τεχνολογικού κλάδου. Η Kioxia υποχώρησε κατά 1,6%, η TDK κατά 1,5% και η Murata Manufacturing κατά 0,7%.

Στην Ταϊβάν, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) σημείωσε πτώση 0,4%, ενώ η Largan Precision έχασε 0,7%. Αντίθετα, η Foxconn ενισχύθηκε κατά 1,1%, ενώ η LG Innotek υποχώρησε κατά 2,4%.

Στο επίκεντρο του προβληματισμού βρίσκεται η δυνατότητα των τεράστιων κεφαλαίων που διοχετεύονται σε κέντρα δεδομένων, υπολογιστική ισχύ και προηγμένους ημιαγωγούς να αποδώσουν τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Οι επενδυτές εξετάζουν κατά πόσο οι δαπάνες για τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσουν σε ανάλογη αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Οι αμφιβολίες για την απόδοση αυτών των επενδύσεων έχουν εντείνει τις διακυμάνσεις στις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την ανάπτυξη της AI, καθώς οι αγορές επαναξιολογούν τις προοπτικές και τις αποτιμήσεις του κλάδου.

Elice Group: Απώλειες έως 33% κατά τη χρηματιστηριακή πρεμιέρα

Πρόσθετες ενδείξεις για την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης έδωσε η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της νοτιοκορεατικής Elice Group, η οποία αναπτύσσει υποδομές για κέντρα δεδομένων AI.

Η μετοχή της εταιρείας ξεκίνησε τις συναλλαγές με απώλειες 16% σε σχέση με την τιμή διάθεσης της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO). Στη συνέχεια, η πτώση διευρύνθηκε, φτάνοντας έως και το 33%.

Η αρνητική υποδοχή της μετοχής από την αγορά ενίσχυσε τους προβληματισμούς για τις αποτιμήσεις των επιχειρήσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εξετάζουν με μεγαλύτερη προσοχή τις προοπτικές κερδοφορίας τους.

Κίνα: Αμετάβλητα τα επιτόκια για 17ο διαδοχικό μήνα

Στην Κίνα, η κεντρική τράπεζα διατήρησε στα ίδια επίπεδα τα βασικά επιτόκια δανεισμού, καθώς τα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις, περιόρισαν την πίεση για άμεση χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Ειδικότερα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας διατήρησε το μονοετές βασικό επιτόκιο δανεισμού (Loan Prime Rate) στο 3% και το πενταετές στο 3,5%. Πρόκειται για τον 17ο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο τα δύο επιτόκια παραμένουν αμετάβλητα.

Η απόφαση σημαίνει ότι δεν παρέχεται πρόσθετη μείωση του κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, η κινεζική κεντρική τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει το επταήμερο επιτόκιο αντίστροφων συμφωνιών επαναγοράς με το επιτόκιο μίας ημέρας ως βασικό σημείο αναφοράς για τη νομισματική πολιτική της. Η πιθανή αλλαγή αποσκοπεί στη βελτίωση της μετάδοσης των αποφάσεων της κεντρικής τράπεζας στην οικονομία.

Πτώση στην Αυστραλία – Ανάκαμψη 2,3% στην Ινδονησία

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,8%. Η μετοχή της National Australia Bank έχασε περίπου 3%, μετά την ανακοίνωση της τράπεζας για δαπάνες αναδιάρθρωσης και περικοπές θέσεων εργασίας.

Στη Νέα Ζηλανδία, ο NZX 50 κατέγραψε πτώση 0,4%, ενώ απώλειες ίδιου μεγέθους σημείωσε και ο Straits Times Index στη Σιγκαπούρη. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ινδικού Nifty 50 υποχωρούσαν κατά 1%.

Αντίθετα, ο Jakarta Composite στην Ινδονησία ενισχύθηκε κατά 2,3%, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας. Τότε, ο δείκτης είχε υποχωρήσει περισσότερο από 11%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Ιανουάριο του 1998.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει στην αγορά της Ινδονησίας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την προειδοποίηση της MSCI ότι η χώρα ενδέχεται να χάσει το καθεστώς αναδυόμενης αγοράς. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες εκροές ξένων κεφαλαίων.

Meta, Netflix και Tesla: Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων των επόμενων ημερών, οι οποίες αναμένεται να προσφέρουν κρίσιμες ενδείξεις για την πορεία των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και τη βιωσιμότητα των επενδύσεών τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Την Τρίτη αναμένεται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της η Netflix, ενώ την Τετάρτη ακολουθούν οι Meta Platforms, Tesla και IBM. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρατίθεται στο δημοσίευμα, αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινώσει την Τρίτη και η SpaceX.

Στις επιχειρήσεις που βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο των επενδυτών αυτή την εβδομάδα συγκαταλέγονται οι Lam Research, Texas Instruments, Procter & Gamble, General Motors και GE Aerospace.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα αποτελέσματα της Meta, καθώς η αγορά αναζητά ενδείξεις για την πορεία των κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρείας και τον σχεδιασμό των επενδύσεών της σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανακοινώσεις αναμένεται να αποτελέσουν δοκιμασία για τις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου, καθώς θα δείξουν κατά πόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να μετατρέψουν τις υψηλές δαπάνες για την AI σε αντίστοιχα οικονομικά οφέλη.

Fed: Δεν διαφαίνεται βιασύνη για νέα αύξηση επιτοκίων

Στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής, οι πρόσφατες τοποθετήσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει άμεση διάθεση για νέα αύξηση των επιτοκίων.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, εξέφρασε την Παρασκευή την εκτίμησή του ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει ανθεκτική, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφή εικόνα για το εάν ή πότε θα μπορούσε να καταστεί αναγκαία μια περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις σχετικές ενδείξεις, καθώς το κόστος χρηματοδότησης επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές. Η πορεία των επιτοκίων αποτελεί, συνεπώς, έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις αποτιμήσεις και τις επενδυτικές αποφάσεις στον κλάδο.

Πετρέλαιο και Ρωσία: Αβεβαιότητα γύρω από τις αμερικανικές κυρώσεις

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τους γεωπολιτικούς κινδύνους στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις ενδείξεις για πιθανή χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών που αφορούν τη ρωσική ενέργεια.

Εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Παρασκευής προβλέπει την άρση βασικών κυρώσεων και δασμών που συνδέονται με τη Ρωσία. Στα μέτρα περιλαμβάνονται επιβαρύνσεις σε ρωσικά προϊόντα, καθώς και κυρώσεις που αφορούν την αγορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε στη συνέχεια ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για το ζήτημα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται να χρειαστεί έως και 60 ημέρες προκειμένου να αξιολογήσει τις οικονομικές επιπτώσεις.

Οι εξελίξεις αυτές προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας, οι οποίες παραμένουν ευάλωτες τόσο στις γεωπολιτικές εντάσεις όσο και στις μεταβολές της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Ρωσία.