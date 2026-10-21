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Ασιατικές αγορές: Ανάκαμψη με οδηγό τον Kospi - Επιμένουν οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη
Χρηματιστήρια
11:41 - 21 Οκτ 2026

Ασιατικές αγορές: Ανάκαμψη με οδηγό τον Kospi - Επιμένουν οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom

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Οι αγορές στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού πλησίασαν την Τετάρτη (21/10) την ανάκτηση των υψηλότερων επιπέδων τους από την περασμένη εβδομάδα, όταν σημειώθηκε το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς ενισχύθηκαν από τα χθεσινά κέρδη της Wall Street και τις πρώτες ενδείξεις μιας ισχυρής περιόδου εταιρικών αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, στην Ιαπωνία, ο Nikkei σημείωσε άνοδο 0,97% στις 64,696.00 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi κατέγραψε σημαντικά κέρδη 3,29% στις 5,735.66 μονάδες.

Την ίδια ώρα, στην Αυστραλία ο S&P/ASX σημείωσε μικρή άνοδο 0,16% στις 8,831.30 μονάδες.

Στον αντίποδα, στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite υποχώρησε 0,6% στις 3,713.03 μονάδες, ενώ απώλειες 0,90% κατέγραψε και ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 23,652.00 μονάδες.

Τέλος, σε αρνητικό έδαφος έκλεισε και ο ινδικός δείκτης Nifty που υποχώρησε 0,80% στις 22,707.30 μονάδες.

Παρ' όλα αυτά, όπως επισημαίνεται οι μετοχές στην περιοχή έχουν σταθεροποιηθεί μετά τις ρευστοποιήσεις της περασμένης εβδομάδας, ωστόσο εξακολουθούν να κινούνται σε στενό εύρος διακύμανσης.

«Στο βάθος, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα της επενδυτικής τάσης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη», ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές της MUFG στη Σιγκαπούρη. «Εδώ, παρατηρούνται ορισμένες ενδείξεις ότι σε τμήματα του κλάδου των κέντρων δεδομένων αρχίζουν να ενσωματώνονται στις τιμές υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου».

Η αυστραλιανή εταιρεία διαχείρισης κέντρων δεδομένων NextDC έχασε σχεδόν το ήμισυ της χρηματιστηριακής της αξίας την Τετάρτη, αφού προχώρησε σε απότομη μείωση των προβλέψεών της για τα έσοδα του επόμενου έτους και έθεσε σε αναστολή μελλοντικά αναπτυξιακά έργα. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε το κύμα αρνητικού κλίματος που πλήττει τις μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης διεθνώς.

Αντίθετα, οι μετοχές της νοτιοκορεατικής εταιρείας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης Elice Group σημείωσαν άλμα σχεδόν 30% την Τετάρτη, ανακάμπτοντας από τη μεγάλη πτώση που κατέγραψαν κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους, την Τρίτη.

Οι μετοχές ιαπωνικών και ταϊβανέζικων εταιρειών που προμηθεύουν την Tesla και τη SpaceX ενισχύθηκαν, αφού ο Έλον Μασκ δήλωσε την Τρίτη ότι μια συγχώνευση των δύο εταιρειών θα ήταν «καλή ιδέα» και ότι έχουν συγκροτήσει ειδικές επιτροπές για να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενοποίησής τους.

Στα αξιόλογα της μέρας, δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ οικονομολόγων έδειξε ότι η πλειονότητα εκτιμά πως η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα αποφύγει την αύξηση των επιτοκίων στις 30 Οκτωβρίου, προτού προχωρήσει σε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, θα ακολουθήσουν αυξήσεις ανά τρίμηνο.

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