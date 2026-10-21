Wall Street: Ήπια άνοδος με «άλμα» 8% για την SpaceX του Μασκ

Σε θετικό έδαφος άνοιξε η Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τον τελευταίο κύκλο ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο Dow Jones λίγο μετά το άνοιγμα έχασε το πρόσημο και κυμαίνεται με απώλειες 0,05% στις 52.469,80 μονάδες. Από την άλλη, ο S&P 500 παραμένει στα «πράσινα» με κέρδη 0,18% στις 7.726,61 μονάδες και ο Nasdaq «παίζει» στις 7.726,61 με άνοδο 0,5%.

Η μετοχή της SpaceX του Ίλον Μασκ, εκτινάχθηκε κατά 8%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 161% το τρίτο τρίμηνο. Παράλληλα, ο Μασκ δήλωσε ότι η SpaceX και η Tesla έχουν συγκροτήσει ειδικές επιτροπές για να εξετάσουν το ενδεχόμενο συγχώνευσης. Η μετοχή της Tesla, η οποία επρόκειτο να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της αργότερα μέσα στην ημέρα, ενισχυόταν κατά περισσότερο από 3%.

Αντίθετα, η μετοχή του Netflix υποχώρησε περισσότερο από 5%, καθώς οι προβλέψεις της εταιρείας για τα έσοδα ολόκληρου του έτους διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η εταιρεία μείωσε επίσης τις προβλέψεις της για τα ετήσια διαφημιστικά έσοδα.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έρχεται μετά από μία μεικτή ημέρα, κατά την οποία ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά σχεδόν 530 μονάδες ή 1%, με ώθηση από την άνοδο της μετοχής της 3M μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της. Η μετοχή της εταιρείας βιομηχανικών προϊόντων κέρδισε περισσότερο από 5%, αφού η 3M αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη του συνόλου του έτους. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,3%, ενώ ο Nasdaq ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με οριακές απώλειες.

Οι επενδυτές αναζητούν σήμερα περισσότερες ενδείξεις για την πορεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και η Meta Platforms επρόκειτο να ανακοινώσει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία παρουσίασε το νεότερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της, το Muse Wonder, το οποίο είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε συνδρομητές επί πληρωμή.

Οι ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα το τελευταίο διάστημα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού, αλλά και το κατά πόσο η ζήτηση για υποδομές δικαιολογεί τις υψηλές δαπάνες των εταιρειών.

Η Seagate Technology, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της αποθήκευσης δεδομένων, ενισχύθηκε κατά 2% στις συναλλαγές της Τρίτης. Παράλληλα, η μετοχή της CoreWeave, εταιρείας υποδομών υπολογιστικού νέφους που ειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη, σημείωσε άνοδο άνω του 1%.

Η περίοδος ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων θα μπορούσε να δώσει ώθηση στις μετοχές καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους, σύμφωνα με τον Κρίστιαν Μίλερ-Γκλίσμαν, επικεφαλής κατανομής περιουσιακών στοιχείων της Goldman Sachs Research.

«Βραχυπρόθεσμα, ενδέχεται να υπάρξει μεγαλύτερη μεταβλητότητα λόγω των ανησυχιών για την τεχνητή νοημοσύνη, των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των ενδιάμεσων εκλογών. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι η στήριξη από τα εταιρικά κέρδη, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τοποθετήσεις των επενδυτών και τις μειωμένες αποτιμήσεις, θα βοηθήσει τις μετοχές έως το τέλος του έτους», ανέφερε σε σημείωμά του.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων της IBM και της Southwest Airlines, οι οποίες είναι προγραμματισμένες σήμερα.