Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα εντείνει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια

Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, απαντώντας στη νέα πολιτική αεροπορικών και πυραυλικών πληγμάτων που, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφαρμόζει η Μόσχα με στόχο να εξαναγκάσει τους κατοίκους του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο Ουκρανός πρόεδρος, ωστόσο, τόνισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να στραφεί εναντίον αμάχων.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν στην κατοχή τους έγγραφα που δείχνουν, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εγκρίνει μια «νέα στρατιωτική δογματική» για ένα πολύ ευρύτερο φάσμα στόχων, ενόψει του χειμώνα, όπως αναφέρει το Reuters.

«Είδαμε τα έγγραφα και γνωρίζουμε ότι τους επιτρέπουν να χτυπούν υποδομές, την εφοδιαστική αλυσίδα και, κυρίως, να επιτίθενται μέσα στις πόλεις, στα χωριά, παντού — σε δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Reuters. «Στόχος αυτής της επιχείρησης είναι να πιέσουν τον κόσμο να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα και άλλες πόλεις».

Κατά τον Ζελένσκι, η αλλαγή τακτικής συνδέεται με την ανάγκη του Πούτιν να εμφανιστεί ισχυρός, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται απώλειες και δέχονται πίεση σε μια κρίσιμη περιοχή του μετώπου.

Το Κρεμλίνο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχόλιο το Σάββατο. Σε ανακοίνωσή του, πάντως, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους υπηκόους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και δήλωσε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να πλήττει συστηματικά στόχους, παρουσιάζοντας τις επιθέσεις ως αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία τους τελευταίους μήνες.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχεύουν σκόπιμα αμάχους.

Η ουκρανική αντεπίθεση στο Ντονμπάς

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η επιτυχημένη ουκρανική αντεπίθεση, με την κωδική ονομασία «Vivaldi», έχει ανακαταλάβει περίπου 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο ανατολικό Ντονμπάς και εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι ο πλήρης έλεγχος του Ντονμπάς αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει επιχειρήσει να αναζωογονήσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τραμπ είχε καλέσει τον περασμένο μήνα την Ουκρανία να μην πλήττει ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες επιθέσεις συμβάλλουν στην άνοδο των διεθνών τιμών του ντίζελ.

Ο Ζελένσκι, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν έχει λάβει καμία ένδειξη από τη Ρωσία πως ο Πούτιν ενδιαφέρεται πραγματικά για ειρηνευτικές συνομιλίες ή για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα αφορά τις ενεργειακές υποδομές.

«Πρέπει να απαντήσουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε. Αν εκείνοι χτυπούν την ενέργειά μας, πρέπει να χτυπάμε τη δική τους ενέργεια — πρώτα απ’ όλα τα διυλιστήρια πετρελαίου και οτιδήποτε άλλο τους αποφέρει χρήματα για τη διεξαγωγή αυτού του πολέμου», είπε ο Ζελένσκι.

«Αλλά, φυσικά, δεν πρόκειται να απαντήσουμε όπως εκείνοι, χτυπώντας αδιακρίτως οποιονδήποτε πολιτικό στόχο».

Την τελευταία εβδομάδα, το Κίεβο έχει βρεθεί υπό διαρκή επίθεση από ρωσικά drones και πυραύλους, με στόχο ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, καθώς και οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις.

Για πρώτη φορά, η Ρωσία έπληξε επίσης τις γέφυρες πάνω από τον Δνείπερο, οι οποίες συνδέουν την ανατολική με τη δυτική πλευρά του Κιέβου.

Στήριξη από την Ευρώπη

Με την κυβέρνηση Τραμπ να έχει προσκαλέσει τον Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο και να συζητά επιχειρηματικές συμφωνίες με Ρώσους αξιωματούχους, ο Ζελένσκι κάλεσε την Ουάσιγκτον να μην προχωρήσει σε εξομάλυνση των σχέσεων με τη Ρωσία προτού διασφαλιστεί η επιστροφή στην ειρήνη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να συναντήσει τον Πούτιν στο περιθώριο της G20 για ειρηνευτικές συνομιλίες, προειδοποίησε όμως τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην καλλιεργούν «ψευδαισθήσεις» ότι η Ρωσία θα σταματήσει απλώς τις εχθροπραξίες εάν αποκτήσει τον έλεγχο του Ντονμπάς.

«Δεν είναι δίκαιο να εξομαλυνθούν απλώς οι σχέσεις», είπε. Οποιαδήποτε αποκατάσταση οικονομικών και διπλωματικών σχέσεων της Ρωσίας με τη Δύση, πρόσθεσε, θα πρέπει να συνδέεται με τον τερματισμό των εχθροπραξιών από τη Μόσχα.

«Γιατί η ειρήνη είναι σημαντικότερη από οποιαδήποτε οικονομία».

Την ώρα της συνέντευξης, οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούσαν έξω από τα επιβλητικά γραφεία της προεδρίας στο Κίεβο.

Ενώ η Ουάσιγκτον έχει προτείνει την επανέναρξη τριμερών συνομιλιών τις επόμενες εβδομάδες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία ή τοποθεσία για τις τεχνικού επιπέδου διαπραγματεύσεις.

Ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους ενόψει μιας αναμενόμενης χειμερινής εκστρατείας εναντίον των δικτύων ηλεκτρισμού και ύδρευσης.

Τον περασμένο χειμώνα, τον χειρότερο της πολεμικής σύγκρουσης, οι ρωσικές επιθέσεις άφησαν εκτεταμένες περιοχές της Ουκρανίας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση για ημέρες.

Από το καλοκαίρι, η Μόσχα έχει επίσης αρχίσει να εξαπολύει καθημερινά δεκάδες ταχύτατα, σχετικά φθηνά drones Shahed με κινητήρες τζετ. Η ουκρανική αεράμυνα δυσκολεύεται να τα αναχαιτίσει, καθώς τα αναχαιτιστικά drones που διαθέτει δεν μπορούν να τα προλάβουν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει αναγκαστεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα μαχητικά της αεροσκάφη — F-16 και MiG — για την κατάρριψη περίπου του 60% των ρωσικών Shahed με κινητήρες τζετ. Ωστόσο, τα αποθέματα πυρομαχικών των 20 χιλιοστών για τα αεροσκάφη μειώνονται επικίνδυνα.

Το Κίεβο εργάζεται επειγόντως πάνω σε εναλλακτικές λύσεις, μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου και παρεμβολών.

Κατά το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου, η Ουκρανία αναμένεται να παραλάβει την πρώτη παρτίδα μικρών και χαμηλού κόστους αντιαεροπορικών πυραύλων, ικανών να πλήττουν τα νέα Shahed.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία αναπτύσσει πέντε μοντέλα νέων αναχαιτιστικών drones, σχεδιασμένων να καταρρίπτουν τα ταχύτερα Shahed.

Μετά από συνάντηση με τους επικεφαλής της άμυνας, δήλωσε ότι οι δοκιμές δύο από αυτά τα μοντέλα έδειξαν μέχρι στιγμής περιορισμένη επιτυχία, με ποσοστό αποτελεσματικότητας περίπου 30%.

«Πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή και την κλίμακα», είπε. «Ελπίζω ότι, με όλα αυτά τα στοιχεία, θα βρούμε έναν τρόπο».

Η βαλλιστική απειλή

Η Ουκρανία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την πρώτη επιχειρησιακή χρήση του δικού της, εγχώριας κατασκευής βαλλιστικού πυραύλου FP-7, με εμβέλεια περίπου 250 χιλιομέτρων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επικοινώνησε με την εταιρεία κατασκευής Fire Point, πιέζοντας τα στελέχη της να ολοκληρώσουν ένα μοντέλο μεγαλύτερου βεληνεκούς, το FP-9, το οποίο η εταιρεία έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να πλήξει τη Μόσχα.

«Τους είπα: πού είναι το FP-9 μου;» είπε χαμογελώντας. «Χρειαζόμαστε το FP-9. Και είμαι βέβαιος ότι το FP-9 θα είναι έτοιμο αυτό το φθινόπωρο».

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις πρόσφατες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, καθώς και τις υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη, προσπάθεια εκφοβισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών και υπονόμευσης της στήριξης προς την Ουκρανία.

Όπως είπε, ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες αρχίζουν να αντιλαμβάνονται αυτή την απειλή και να σκληραίνουν τη στάση τους.

Η Ρωσία απορρίπτει τις σχετικές κατηγορίες ως αβάσιμες και τις αποδίδει σε «αντιρωσική υστερία».

Μετά τις συνομιλίες του με Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, η Ουκρανία εξασφάλισε, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, χρηματοδότηση για την παραγγελία των drones που χρειάζεται ώστε να συνεχίσει τον πόλεμο στις αρχές του 2027.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν επεξεργαστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους σχέδιο για να καλυφθεί χρηματοδοτικό κενό 27 δισ. δολαρίων στον αμυντικό προϋπολογισμό του Κιέβου για φέτος.

Το σχέδιο προβλέπει συνδυασμό ανακατανομής πόρων από τον ίδιο τον ουκρανικό προϋπολογισμό, διμερούς βοήθειας και αξιοποίησης «πιστώσεων σε χρήμα» από το μερίδιο της επόμενης χρονιάς στο ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ.

«Θα καλύψουμε αυτό το κενό», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Νομίζω ότι πρόκειται για μια απολύτως μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας».