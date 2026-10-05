Ρωσία: «Συναγερμός» για ύποπτο κρούσμα πανώλης - 189 άνθρωποι υπό ιατρική παρακολούθηση

Σχεδόν 200 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση στην περιοχή Ιρκούτσκ της ανατολικής Σιβηρίας στη Ρωσία, λόγω υποψίας έκθεσης σε πανώλη, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 189 άνθρωποι βρίσκονται υπό παρακολούθηση, μετά την ασθένεια εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο κατά της πανώλης στο Ιρκούτσκ. Ο Αλεξέι Τσιντένοφ, επικεφαλής της γειτονικής Δημοκρατίας της Μπουριατίας, δήλωσε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει από απροσδιόριστη μορφή πανώλης.

Η ρωσική υπηρεσία επιτήρησης της δημόσιας υγείας, Ροσποτρεμπναντζόρ, δήλωσε την Κυριακή (4/10) ότι η εργαζόμενη είχε διαγνωστεί με «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας» και ότι η υγειονομική και επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή Ιρκούτσκ, καθώς και στις πόλεις Ιρκούτσκ και Σελεχόφ, παρέμενε σταθερή.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι διευρυμένοι έλεγχοι δεν εντόπισαν μικροοργανισμούς που να συνδέονται με την εργασία της εργαζόμενης.

Όπως επισημαίνει το CNBC, η ενημέρωση έρχεται ως συνέχεια δημοσιευμάτων τοπικών μέσων ενημέρωσης την Παρασκευή (2/10), σύμφωνα με τα οποία μια 27χρονη εργαζόμενη σε ινστιτούτο κατά της πανώλης είχε ασθενήσει με υποψία πνευμονικής πανώλης, μετά την επιστροφή της από επαγγελματικό ταξίδι στη Μπουριατία, όπου είχε αναφερθεί κρούσμα κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία. Τα δημοσιεύματα επικαλούνταν το ρωσικό κανάλι στο Telegram Mash.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί τις αναφορές για το ύποπτο κρούσμα και τις σχετικές καραντίνες στη Ρωσία, όπως μετέδωσε την Κυριακή (4/10) το Axios, επικαλούμενο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση «γνωρίζει την κατάσταση, παρακολουθεί την επιδημική έξαρση και αξιολογεί τις διαθέσιμες επιλογές».