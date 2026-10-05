Κάλας: Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στην Ευρώπη με υβριδικές επιθέσεις

Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί, όπως προειδοποίησε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας, Βασίλε Τοφάν.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ευρώπη βιώνει κλιμάκωση των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων και των παραβιάσεων του εναέριου χώρου. Ρωσικοί πύραυλοι και drones παραβίασαν ξανά τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και αυτό είναι τελείως απαράδεκτο», τόνισε η Κάγια Κάλας.

Ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και παραβιάσεις στη Μολδαβία

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας, πλήττοντας μονάδες παραγωγής ενέργειας και υποδομές γύρω από το Κίεβο, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Επρόκειτο για την πλέον συντονισμένη επίθεση εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών εδώ και μήνες.

Στη Μολδαβία, η οποία βρίσκεται στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τρία drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια της 30ής Σεπτεμβρίου.