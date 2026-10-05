ΗΠΑ: Στο Fox News η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Κάρολαϊν Λέβιτ

Στο δυναμικό του Fox News εντάσσεται η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία αναμένεται να αναλάβει ρόλο σχολιάστριας και αναλύτριας για θέματα της αμερικανικής πολιτικής επικαιρότητας, όπως ανακοίνωσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η Λέβιτ θα πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση στο νέο της ρόλο την 1η Νοεμβρίου. Στην ανακοίνωσή του, το Fox News αναφέρεται στην εμπειρία της από τον Λευκό Οίκο και στην «ιδιαίτερη αντίληψή της για το τρέχον πολιτικό τοπίο».

«Ανυπομονώ να προσφέρω τη μοναδική οπτική που αποκόμισα από την εμπειρία μου ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, με την ίδια ενέργεια και ειλικρίνεια που χαρακτήρισαν τη θητεία μου», δήλωσε η ίδια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικτύου, το οποίο αποτελεί σημαντικό μέσο ενημέρωσης για το συντηρητικό ακροατήριο στις ΗΠΑ.

Η Λέβιτ αποχώρησε από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου στα τέλη Αυγούστου, προκειμένου να επικεντρωθεί στην οικογένειά της, έχοντας αποκτήσει το δεύτερο παιδί της την άνοιξη. Κατά την αποχώρησή της είχε δηλώσει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει την πολιτική ιδεολογία MAGA («Make America Great Again»).

Πριν από την ανάληψη του νέου της ρόλου, η πρώην εκπρόσωπος Τύπου ήταν ήδη τακτική καλεσμένη του Fox News, γεγονός που ενισχύει τη συνέχεια στη συνεργασία της με το δίκτυο.

Χωρίς νέα εκπρόσωπο Τύπου ο Λευκός Οίκος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μέχρι στιγμής ορίσει νέο ή νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου. Μετά την αποχώρηση της Λέβιτ, ο Λευκός Οίκος δεν πραγματοποιεί πλέον τις τακτικές ενημερώσεις των δημοσιογράφων.

Παράλληλα, μετά την αποχώρησή της από την κυβέρνηση, η Λέβιτ συμμετέχει στη MAGA Inc., επιτροπή πολιτικής δράσης που υποστηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο και δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση εκλογικών εκστρατειών.

Σε ηλικία 28 ετών, η Λέβιτ ήταν η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου. Κατάγεται από το Νιου Χαμσάιρ και η γρήγορη πολιτική της ανέλιξη στο πλευρό του Τραμπ έχει συνδεθεί με την προσπάθεια του κινήματος MAGA να προσεγγίσει νεότερες ηλικίες, μεταξύ άλλων και τη Generation Z.

Κατά τη θητεία της στον Λευκό Οίκο, η Λέβιτ υιοθέτησε επιθετική επικοινωνιακή στάση απέναντι σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, ενώ παράλληλα διεύρυνε την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για influencers και δημιουργούς περιεχομένου που υποστηρίζουν τις θέσεις του Τραμπ.

Η αποχώρησή της σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η αντιπαράθεση του Αμερικανού προέδρου με μέρος των μέσων ενημέρωσης έχει ενταθεί. Ο Τραμπ έχει κινηθεί εναντίον της πρόσβασης ορισμένων μέσων στον Λευκό Οίκο, μεταξύ των οποίων τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now, καθώς και το Politico.