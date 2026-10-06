Γερμανία: Ισχυρή πτώση 10,6% στις εργοστασιακές παραγγελίες τον Αύγουστο

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι εργοστασιακές παραγγελίες στη Γερμανία τον Αύγουστο, καθώς μειώθηκαν κατά 10,6% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.

Η πτώση έρχεται μετά την αναθεωρημένη αύξηση 3,2% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο και ήταν αισθητά μεγαλύτερη από τις προσδοκίες της αγοράς, οι οποίες προέβλεπαν υποχώρηση της τάξης του 1%.

Πρόκειται για την πρώτη μηνιαία μείωση των νέων παραγγελιών από τον Απρίλιο. Η εξέλιξη αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην απότομη πτώση, κατά 61,5%, των παραγγελιών για αεροσκάφη, πλοία, τρένα και στρατιωτικά οχήματα.

Η συγκεκριμένη κατηγορία είχε παρουσιάσει τον Ιούλιο υπερδιπλασιασμό των παραγγελιών, καθώς είχαν καταγραφεί ιδιαίτερα υψηλές παραγγελίες που συνδέονταν με μεγάλες συμβάσεις.

Υποχώρηση σε όλους τους βασικούς κλάδους

Η εξασθένηση της ζήτησης δεν περιορίστηκε στις μεγάλες συμβάσεις, καθώς μειώθηκαν οι παραγγελίες σε όλους τους βασικούς κλάδους.

Οι παραγγελίες κεφαλαιουχικών αγαθών υποχώρησαν κατά 15,3%, ενώ οι παραγγελίες ενδιάμεσων αγαθών μειώθηκαν κατά 2,6% και εκείνες των καταναλωτικών αγαθών κατά 7,3%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι εγχώριες παραγγελίες μειώθηκαν κατά 17,3%, ενώ η ζήτηση από το εξωτερικό υποχώρησε κατά 5,4%. Οι παραγγελίες από τις χώρες της Ευρωζώνης μειώθηκαν κατά 5,4%, ενώ από τις χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 5,5%.

Ωστόσο, η εικόνα είναι αισθητά διαφορετική όταν εξαιρούνται οι μεγάλες συμβάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, οι εργοστασιακές παραγγελίες μειώθηκαν μόλις κατά 0,1%, γεγονός που δείχνει ότι η έντονη μηνιαία πτώση επηρεάστηκε σημαντικά από την πολύ υψηλή βάση σύγκρισης του Ιουλίου.

Αδύναμη παραμένει η βιομηχανική ζήτηση

Παρά την επίδραση των μεγάλων συμβάσεων στα μηνιαία στοιχεία, η εικόνα σε ορίζοντα τριμήνου εξακολουθεί να δείχνει περιορισμένη δυναμική για τη γερμανική βιομηχανία.

Συγκεκριμένα, σε λιγότερο ευμετάβλητη βάση τριών μηνών, οι εργοστασιακές παραγγελίες μειώθηκαν κατά 1,3% την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Εξαιρουμένων των μεγάλων συμβάσεων, η πτώση διαμορφώθηκε στο 2,6%, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η υποκείμενη βιομηχανική ζήτηση στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης παραμένει ασθενής.