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ΗΠΑ: Εκτοξεύθηκε στα $105,6 δισ. το εμπορικό έλλειμμα – «Άλμα» στις εισαγωγές
Ειδήσεις
16:30 - 06 Οκτ 2026

ΗΠΑ: Εκτοξεύθηκε στα $105,6 δισ. το εμπορικό έλλειμμα – «Άλμα» στις εισαγωγές

Reporter.gr Newsroom

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Σημαντική αύξηση παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Αύγουστο, καθώς η έντονη άνοδος των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση που σημείωσαν οι εξαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν το Bureau of Economic Analysis (BEA) και το U.S. Census Bureau.

Το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκε στα 105,6 δισ. δολάρια, έναντι αναθεωρημένου ελλείμματος 92,8 δισ. δολαρίων τον Ιούλιο. Σε μηνιαία βάση, αυτό σημαίνει διεύρυνση κατά 12,7 δισ. δολάρια ή περίπου 13,7%.

Οι εξαγωγές των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,5 δισ. δολάρια και ανήλθαν στα 315,2 δισ. δολάρια. Πολύ μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των εισαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 17,2 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 420,8 δισ. δολάρια.

Η διεύρυνση του συνολικού εμπορικού ελλείμματος αποδίδεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις συναλλαγές αγαθών. Το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών αυξήθηκε κατά 12,8 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 136,6 δισ. δολάρια. Αντίθετα, το πλεόνασμα στο εμπόριο υπηρεσιών ενισχύθηκε οριακά, κατά λιγότερο από 100 εκατ. δολάρια, στα 31 δισ. δολάρια.

Παρά την έντονη επιδείνωση που σημειώθηκε τον Αύγουστο, η συνολική εικόνα από την αρχή του έτους εξακολουθεί να είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με το 2025. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους, το συνολικό εμπορικό έλλειμμα έχει περιοριστεί κατά 138,2 δισ. δολάρια, ή κατά 19,9% σε ετήσια βάση. Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 267,7 δισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 11,8%, ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν μικρότερη αύξηση, κατά 129,5 δισ. δολάρια ή 4,4%.

Σε τριμηνιαία βάση, ωστόσο, η εικόνα δείχνει εκ νέου ενίσχυση των πιέσεων. Ο μέσος όρος του εμπορικού ελλείμματος για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο αυξήθηκε κατά 9,9 δισ. δολάρια και διαμορφώθηκε στα 89,9 δισ. δολάρια.

Στο σκέλος των εξαγωγών αγαθών, καταγράφηκε αύξηση κατά 4,4 δισ. δολάρια, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 205,7 δισ. δολάρια. Σημαντική συμβολή στην άνοδο είχαν οι βιομηχανικές προμήθειες και οι πρώτες ύλες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6,3 δισ. δολάρια. Παράλληλα, οι εξαγωγές μη νομισματικού χρυσού ενισχύθηκαν κατά 2,3 δισ. δολάρια, του αργού πετρελαίου κατά 2 δισ. δολάρια και του πετρελαίου καύσης κατά 1,2 δισ. δολάρια.

Αύξηση 1,3 δισ. δολαρίων σημείωσαν επίσης οι εξαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών. Στην κατηγορία αυτή, οι εξαγωγές ημιαγωγών αυξήθηκαν κατά 1 δισ. δολάριο, ενώ οι εξαγωγές ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξαρτημάτων ενισχύθηκαν κατά 900 εκατ. δολάρια έκαστη.

Αντίθετα, οι εξαγωγές καταναλωτικών αγαθών υποχώρησαν κατά 2,2 δισ. δολάρια. Η μεγαλύτερη συμβολή στην πτώση προήλθε από τις φαρμακευτικές παρασκευές, οι οποίες μειώθηκαν κατά 2,4 δισ. δολάρια.

Στο σκέλος των εισαγωγών, οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 17,2 δισ. δολάρια και ανήλθαν στα 342,2 δισ. δολάρια. Οι βιομηχανικές προμήθειες και οι πρώτες ύλες κατέγραψαν άνοδο 9,1 δισ. δολαρίων. Μεταξύ αυτών, οι εισαγωγές αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 3,3 δισ. δολάρια, ενώ οι εισαγωγές μη νομισματικού χρυσού ενισχύθηκαν κατά 3,1 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,2 δισ. δολάρια, με τις εισαγωγές ημιαγωγών να καταγράφουν άνοδο 2,4 δισ. δολαρίων.

Σε ό,τι αφορά τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα τον Αύγουστο καταγράφηκε με το Μεξικό και ανήλθε στα 27,7 δισ. δολάρια. Ακολούθησαν το Βιετνάμ με έλλειμμα 24 δισ. δολαρίων, η Ταϊβάν με 18,3 δισ. δολάρια και η Κίνα με 16,4 δισ. δολάρια.

Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στα 11 δισ. δολάρια. Ειδικότερα, το έλλειμμα με τη Γερμανία ανήλθε στα 6,2 δισ. δολάρια, με την Ιταλία στα 4,3 δισ. δολάρια και με τη Γαλλία στα 1,4 δισ. δολάρια.

Αξιοσημείωτη ήταν και η μεταβολή στις εμπορικές συναλλαγές με τον Καναδά. Το αμερικανικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 4,1 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 7,1 δισ. δολάρια, καθώς οι εισαγωγές από τον Καναδά αυξήθηκαν κατά 4,6 δισ. δολάρια.

Στον αντίποδα, οι ΗΠΑ διατήρησαν εμπορικά πλεονάσματα στις συναλλαγές τους με χώρες και περιοχές όπως η Ολλανδία, η Βρετανία, η Βραζιλία και η Σαουδική Αραβία.

Εάν αφαιρεθεί η επίδραση των μεταβολών στις τιμές, δηλαδή σε πραγματικούς όρους, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών αυξήθηκε κατά 8,2%, φτάνοντας τα 114,7 δισ. δολάρια. Οι πραγματικές εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 1,3%, ενώ οι πραγματικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,1%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις μεταβολές των τιμών.

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