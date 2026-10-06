Γαλλία: Ο Λεκορνί υπερασπίστηκε την αστυνομική διαχείριση των διαδηλώσεων παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκoρνί υπερασπίστηκε την αστυνομική διαχείριση των μαθητικών διαδηλώσεων, μετά τα περιστατικά που είχαν ως αποτέλεσμα ένας μαθητής να χάσει το χέρι του και ένας άλλος να χάσει την όρασή του από το ένα μάτι.

«Αυτό που προκαλεί την επέμβαση της αστυνομίας είναι η εκδήλωση αστικής βίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λεκoρνί την Τρίτη (6/10) στη Βουλή. «Μπορούν να συμβούν ατυχήματα; Η απάντηση είναι ναι», πρόσθεσε.

Στο ίδιο φόντο, ο Λεκoρνί απέρριψε τον χαρακτηρισμό «αστυνομική βία», υποστηρίζοντας ότι ο όρος αυτός υπονοεί πως οι αστυνομικοί είχαν λάβει εντολή να κάνουν χρήση βίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις εξαιτίας των μαθητικών κινητοποιήσεων σε λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως μεταδίδει το POLITICO, την ώρα που ο Λεκoρνί μιλούσε την Τρίτη, διαδηλωτές από αρκετά γαλλικά συνδικάτα και οργανώσεις εκπαιδευτικών είχαν συγκεντρωθεί, μαζί με μαθητές λυκείων και φοιτητές πανεπιστημίων. Στις κινητοποιήσεις έδωσαν επίσης το «παρών» εκπρόσωποι των γαλλικών αριστερών κομμάτων.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι περίπου 86.000 άνθρωποι συμμετείχαν το πρωί σε πορείες εκτός Παρισιού, ενώ η διαδήλωση στην πρωτεύουσα η οποία σημαδεύτηκε από επεισόδια και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία υπολογίζει ότι είχε τη συμμετοχή 100.000 διαδηλωτών.

Επισημαίνεται ότι οι διαδηλωτές ζητούν περισσότερη χρηματοδότηση και καλύτερες συνθήκες εργασίας στα λύκεια. Το κίνημα ξεκίνησε από εργατικές συνοικίες στα προάστια του Παρισιού και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, εξελισσόμενο σε πολιτικό ζήτημα καθώς εντείνεται η προεκλογική εκστρατεία ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

«Ελπίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μια πολιτική απάντηση σε μια πολύ πραγματική ανησυχία μεταξύ των μαθητών λυκείου», παραδέχθηκε ο Λεκoρνί.

Τη Δευτέρα, ένας 15χρονος μαθητής στη βόρεια Γαλλία υπέστη ακρωτηριασμό του χεριού του από χειροβομβίδα. Ο τοπικός εισαγγελέας δήλωσε ότι δεν μπορούσε να «πει με βεβαιότητα εάν ο μαθητής σήκωσε τη χειροβομβίδα ή εάν αυτή εκτοξεύθηκε προς το μέρος του».

Στην Τουρ, ένας 16χρονος έχασε την όραση από το ένα μάτι αφού χτυπήθηκε από ένα βλήμα, το οποίο, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ενδέχεται να προήλθε από όπλο της αστυνομίας καταστολής ταραχών, σχεδιασμένο να προκαλεί τραυματισμούς χωρίς να είναι θανατηφόρο.

Ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της κεντροαριστερής ομάδας των Σοσιαλιστών στη γαλλική Βουλή, δήλωσε ότι οι βουλευτές του θα καταθέσουν νομοθετική πρόταση για τη χρήση μη θανατηφόρων όπλων, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες βλάβες, κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων στα λύκεια.