ΕΕ: Νέες κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με επίκεντρο το ρωσικό στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα

Νέες κυρώσεις σε 1.650 επιπλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα αναμένεται να εγκρίνουν την Τετάρτη (7/10) οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ένωση στη Ρωσία.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες που επικαλείται το Reuters, η πλειονότητα των νέων μέτρων στοχεύει το ρωσικό στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα.

Το συγκεκριμένο πακέτο αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό νέων καταχωρίσεων φυσικών και νομικών προσώπων στη λίστα των ευρωπαϊκών κυρώσεων από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Μετά την έγκριση των νέων καταχωρίσεων από τους πρεσβευτές των κρατών-μελών, ο σχετικός κατάλογος θα διαβιβαστεί στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, οι οποίοι αναμένεται να προχωρήσουν στην τελική υιοθέτησή του την επόμενη Δευτέρα.

Από τις περίπου 1.650 νέες καταχωρίσεις, οι 1.570 αφορούν εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα.

Περισσότερες από τις μισές από αυτές τις καταχωρίσεις σχετίζονται με την παραγωγή πυραύλων, γεγονός που καταδεικνύει τον βασικό προσανατολισμό του νέου πακέτου κυρώσεων.