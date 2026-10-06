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Ρωσία: Θετική στο ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης Πούτιν - Τραμπ - Σι
Ειδήσεις
21:00 - 06 Οκτ 2026

Ρωσία: Θετική στο ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης Πούτιν - Τραμπ - Σι

Reporter.gr Newsroom

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Η Ρωσία θα εξέταζε θετικά το ενδεχόμενο διεξαγωγής τριμερούς συνάντησης του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της προσεχούς συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη (06/10) ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα ενδιαφερόταν για μια τέτοια συνάντηση. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η σχετική ιδέα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν καθοριστεί οι πρακτικές λεπτομέρειες μιας ενδεχόμενης συνάντησης.

Ο Ουσακόφ σημείωσε παράλληλα ότι, δεδομένου πως η Κίνα θα φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής της APEC, θα είναι εκείνη που θα καθορίσει την ημερήσια διάταξη της συνάντησης. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της διοργάνωσης είναι πιθανό να προκύψουν ευκαιρίες για τη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Η σύνοδος κορυφής της APEC έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κίνα στις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 20:59
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