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Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι
Ειδήσεις
21:40 - 06 Οκτ 2026

Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι

Reporter.gr Newsroom

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Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στη σύγκρουσή της με τους Χούθι, ανακοίνωσε σήμερα (6/10) ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκεται σημαντική αεροπορική βάση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της συμμαχίας, Τούρκι αλ Μάλκι, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από τους Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, και κατευθυνόταν προς την πόλη.

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από τους τρομοκράτες Χούθι εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε», ανέφερε ο αλ Μάλκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Χαμίς Μουσάιτ βρίσκεται στην επαρχία Ασίρ, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, και αποτελεί σημαντικό στρατιωτικό σημείο για τη Σαουδική Αραβία, καθώς στην περιοχή βρίσκεται αεροπορική βάση.

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