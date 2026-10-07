Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones

Ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κατοικημένες περιοχές και μη στρατιωτικές υποδομές στο Κίεβο, καθώς και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τετάρτη (7/10), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Όπως επισημαίνει το Associated Press, η νέα ρωσική επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω της πλατφόρμας X, ότι η Ρωσία ετοίμαζε ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα.

Στην πόλη Πριλούκι, στην περιφέρεια Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, πύραυλος έπληξε πολυκατοικία, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Βιατσεσλάβ Τσάους, δήλωσε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα και ότι οι επιχειρήσεις για την απομάκρυνση των συντριμμιών βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά. Ο Τσάους έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το σημείο, στις οποίες φαίνεται η μία είσοδος της πολυκατοικίας να έχει υποστεί σημαντικές ζημιές και να έχει καταρρεύσει εν μέρει.

Στο Κίεβο, βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν την ουκρανική πρωτεύουσα, με ισχυρές εκρήξεις να ακούγονται σε πολλές περιοχές του κέντρου περίπου στις 3 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ένα από τα πλήγματα σημειώθηκε σε μη οικιστικό κτίριο στην περιοχή Ποντίλσκι του Κιέβου, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σε άλλη επίθεση, ξέσπασε φωτιά σε συγκρότημα γκαράζ στην περιοχή Νταρνίτσκι. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ συντρίμμια από την επίθεση έπεσαν και σε κοντινό ανοιχτό χώρο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι η ευρύτερη περιοχή βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο συνδυασμένης επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους. Στην περιοχή Ομπούχιβ, σύμφωνα με τον ίδιο, υπέστησαν ζημιές τρεις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης.

Στην πόλη Κρεμεντσούκ, στην περιφέρεια Πολτάβα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη επτά τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Βιτάλι Ντιακίβνιτς. Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη.

«Ακριβώς σε αυτό ποντάρει ο εχθρός: στο να φοβόμαστε να κοιμηθούμε. Στο να αφήνουμε τα παιδιά μας να βγαίνουν από το οπτικό μας πεδίο. Στο να κάνουμε οποιαδήποτε σχέδια. Ώστε όλοι να σκέφτονται: την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική μου διεύθυνση», δήλωσε.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζικό πλήγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία που, σύμφωνα με τη Μόσχα, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και αποθήκευση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου «Φλαμίνγκο».

Το Associated Press σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον κατοικημένων περιοχών, δικτύων ηλεκτροδότησης και άλλων πολιτικών υποδομών σε ολόκληρη την Ουκρανία, παρά τους ισχυρισμούς της Μόσχας ότι οι επιχειρήσεις της επικεντρώνονται αποκλειστικά σε στρατιωτικούς στόχους.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι επιθέσεις έπληξαν στόχους στο Κίεβο και την περιφέρειά του, καθώς και στις περιφέρειες Τσερνίχιβ, Κιροβοχράντ, Ντνιπροπετρόφσκ, Πολτάβα και Χάρκοβο.

Το υπουργείο υποστήριξε ακόμη ότι επλήγησαν λιμενικές εγκαταστάσεις και μονάδες επισκευής πλοίων στην περιφέρεια της Οδησσού, καθώς και πλοία που, σύμφωνα με τη Μόσχα, μετέφεραν φορτία για τις ανάγκες του ουκρανικού στρατού.