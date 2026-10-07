Σρέντερ: Με χειροκροτήματα η υποδοχή του σε ρωσικό σούπερ μάρκετ – Νέα θέση στην Hyperglobus

Με χειροκροτήματα υποδέχθηκαν εργαζόμενοι τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ κατά την επίσκεψή του την Τετάρτη σε κατάστημα της ρωσικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Hyperglobus στη Μόσχα, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RBC.

Ο Σρέντερ, ο οποίος εντάχθηκε πρόσφατα στο εποπτικό συμβούλιο της Hyperglobus, εμφανίστηκε να χαμογελά καθώς οι εργαζόμενοι τον υποδέχθηκαν με παρατεταμένα χειροκροτήματα κατά την είσοδό του στο κατάστημα.

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, που βλέπω αυτή την υπέροχη υπεραγορά, τα αποτελέσματα της δουλειάς σας και που σας συναντώ, αγαπητοί μου συνάδελφοι», δήλωσε, σύμφωνα με το RBC.

Η ρωσική αλυσίδα επιβεβαίωσε ότι ο πρώην καγκελάριος επισκέφθηκε κατάστημά της στα δυτικά προάστια της Μόσχας.

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Η σχέση με τη Ρωσία και η κριτική στη Γερμανία

Η παρουσία του Σρέντερ στη διοίκηση της Hyperglobus αναμένεται να εντείνει τη συζήτηση γύρω από τους δεσμούς του με τη Ρωσία. Ο πρώην καγκελάριος έχει δεχθεί έντονη κριτική, κυρίως στη Γερμανία, για τις σχέσεις που διατηρεί με ρωσικές επιχειρήσεις και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι σχέσεις αυτές συνεχίστηκαν και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, καθώς και μετά την επιβολή διαδοχικών πακέτων δυτικών κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Ο Σρέντερ είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της θητείας του στην καγκελαρία, από το 1998 έως το 2005. Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική, ανέλαβε θέσεις σε ρωσικές κρατικές εταιρείες.

Η Hyperglobus και η αλλαγή ιδιοκτησίας

Η Hyperglobus αποσχίστηκε πέρυσι από τη γερμανική Globus Holding, ενώ την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε την ένταξη του Σρέντερ στο εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία εντείνει τις κινήσεις της απέναντι σε ευρωπαϊκές εταιρείες που εξακολουθούν να διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία στη χώρα. Στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας της Μόσχας, επιχειρείται να περιοριστεί ή να αφαιρεθεί από ξένους ιδιοκτήτες το δικαίωμα διαχείρισης των περιουσιακών τους στοιχείων στη Ρωσία.