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Στενά του Ορμούζ: Σε επίπεδα-ρεκόρ οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια
Ειδήσεις
18:58 - 07 Οκτ 2026

Στενά του Ορμούζ: Σε επίπεδα-ρεκόρ οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια

Reporter.gr Newsroom

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Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν ανήλθαν την περασμένη εβδομάδα οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας της ναυσιπλοΐας, την ώρα που οι παραγωγοί του Κόλπου αυξάνουν τις εξαγωγές τους.  

Επιθέσεις, απόπειρες επιθέσεων και περιστατικά παρενόχλησης, όπως πτήσεις drones, παρακολούθηση πλοίων και επικοινωνίες μέσω ασυρμάτου VHF από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, εξακολουθούν να καταγράφονται στην περιοχή, σύμφωνα με σημείωμα του JMIC, του κοινού κέντρου πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσινύουν την πρόθεση του Ιράν να επιβάλει την παρουσία του κατάπλοΐας υπό την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

«Οι ενέργειες αυτές εξακολουθούν να καταδεικνύουν την πρόθεση του Ιράν να επιβάλει την παρουσία του κατά μήκος κρίσιμων διαύλων διέλευσης και να διατηρεί την πίεση στα διερχόμενα πλοία», τόνισε το JMIC.

Τουλάχιστον 12 επιθέσεις σε μία εβδομάδα

Στο διάστημα από 28 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου καταγράφηκαν τουλάχιστον 12 επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου, LNG και LPG στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία τριών πηγών ασφαλείας της ναυσιπλοΐας που εξέτασαν τα περιστατικά με βάση πληροφορίες από την περιοχή.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων που έχει σημειωθεί μέσα σε μία εβδομάδα από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, διαφορετικά στοιχεία που συγκέντρωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Ο αμέσως υψηλότερος αντίστοιχος αριθμός είχε καταγραφργανισμός (IMO) κατέγραψαν εννέα περιστατικά με εμπλοκή πλοίων κατά την ίδια εβδομάδα. Ναυτιλιακές πηγές επισημαίνουν ότι ο IMO χρειάζεται συνήθως περισσότερο χρόνο για την επαλήθευση και την επίσημη καταγραφή των περιστατικών.

Ο αμέσως υψηλότερος αντίστοιχος αριθμός είχε καταγραφεί την εβδομάδα της 13ης Ιουλίου, όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία του IMO, είχαν σημειωθεί οκτώ περιστατικά.

Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου ξεπέρασαν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο για περίπου το μισό του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ναυτιλιακά στοιχεία. Ωστόσο, οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, σε συνδυασμό με τους υλικοτεχνικούς περιορισμούς, δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα διατήρησης των αυξημένων ροών.

Την Τρίτη, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε ότι 12 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν άγνωστο βλήμα έπληξε το υπό σημαία Παναμά δεξαμενόπλοιο «On Peace», ενώ αυτό διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.

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