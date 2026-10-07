Μελόνι: Έτοιμη νέα παρέμβαση για τον περιορισμό των τιμών στα καύσιμα

Νέα παρέμβαση για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την άνοδο των διεθνών τιμών των καυσίμων εξετάζει η ιταλική κυβέρνηση, όπως δήλωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι από το Σπλιτ της Κροατίας.

Η Μελόνι ανέφερε ότι η κυβέρνησή της είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου, με βασικό εργαλείο τον μηχανισμό των λεγόμενων «κυλιόμενων φόρων», προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση για τους καταναλωτές από την αύξηση των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.

«Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, εξασφαλίσαμε περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορούν να διατεθούν για τον συγκεκριμένο σκοπό», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση εξετάζει αν θα ήταν αποτελεσματικότερο να αξιοποιήσει τα συγκεκριμένα κεφάλαια άμεσα, όσο βρίσκονται σε ισχύ ορισμένα μέτρα συγκράτησης των τιμών, ή να τα διατηρήσει ως διαθέσιμο πόρο για το ενδεχόμενο να σταματήσουν να ισχύουν τα μέτρα αυτά.

Ο μηχανισμός των «κυλιόμενων φόρων»

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στην περίπτωση που η κυβέρνηση της Ρώμης επιλέξει τη συγκεκριμένη λύση, θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα από τον ΦΠΑ που προέκυψαν τους τελευταίους μήνες λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Με τον τρόπο αυτό, τα επιπλέον έσοδα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης σε μεταγενέστερο στάδιο, χωρίς να απαιτηθεί πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Οι πιέσεις στην τιμή του ντίζελ

Στην Ιταλία, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες έχουν υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα τη λύση του «πλαφόν» στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από τις διεθνείς ανατιμήσεις.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί δυσκολίες στον περιορισμό της τιμής του ντίζελ, καθώς μετά τη λήξη της προσωρινής φορολογικής μείωσης που είχε εγκρίνει η ιταλική κυβέρνηση, οι σχετικοί φόροι αυξήθηκαν εκ νέου.