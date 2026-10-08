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Γαλλία: Αποδέσμευση 10 εκατ. βαρελιών ντίζελ εν μέσω των μαζικών μαθητικών κινητοποιήσεων
Ειδήσεις
11:59 - 08 Οκτ 2026

Γαλλία: Αποδέσμευση 10 εκατ. βαρελιών ντίζελ εν μέσω των μαζικών μαθητικών κινητοποιήσεων

Reporter.gr Newsroom

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Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ της, προκειμένου να μετριάσει τις πιέσεις στο κόστος διαβίωσης, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τετάρτη (7/10) ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί, καθώς επιχειρεί να περιορίσει την κοινωνική αναταραχή που έχει προκληθεί από τις μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης.

Πιο αναλυτικά, ο Λεκορνί δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ότι η οργή των διαδηλωτών «δεν προέκυψε από το πουθενά» και αναγνώρισε ότι η κοινωνία αισθάνεται «κόπωση» από μια σειρά διαδοχικών κρίσεων.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η αποδέσμευση από τα αποθέματα ντίζελ της Γαλλίας θα γίνει σε τιμή κόστους. Τα αποθέματα είχαν αγοραστεί πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, ο οποίος προκάλεσε παγκόσμια άνοδο των τιμών ενέργειας. Σύμφωνα με τον Λεκορνί, το μέτρο αναμένεται να μειώσει τις τιμές του ντίζελ στα πρατήρια κατά 12 έως 18 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη βδομάδα οι χώρες της G7, -στην οποία συμμετέχει και η Γαλλία-, συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν 100 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματά τους, μετά την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ προς την Ευρώπη να αξιοποιήσει τα αποθέματά της.

Οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή και οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια επιδεινώνουν την παγκόσμια έλλειψη διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων, με τις τιμές τους να αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και το επόμενο έτος.

Παραμένουν στο δρόμο οι μαθητές

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες σχολεία στη Γαλλία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη, στο πλαίσιο πανεθνικής κινητοποίησης μαθητών λυκείων και φοιτητών, που έχει λάβει την ονομασία «μαύρη εβδομάδα» («semaine noire») και έχει οδηγήσει σε αποκλεισμούς δρόμων και εγκαταστάσεων σε πολλές πόλεις.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση ανέστειλε τη χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, αφού νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ένα 15χρονο αγόρι έχασε το χέρι του από έκρηξη, γεγονός που ενίσχυσε τις καταγγελίες για αστυνομική βία.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι χρόνια ανεπαρκών επενδύσεων έχουν αφήσει τα γαλλικά σχολεία υπεράριθμα, υποβαθμισμένα, με ανεπαρκείς πόρους και ελλείψεις προσωπικού.

Παράλληλα, στη Γαλλία εντείνεται η ευρύτερη δυσαρέσκεια για το βιοτικό επίπεδο και τους μισθούς, τις πιεσμένες δημόσιες υπηρεσίες, την πολιτική δυσλειτουργία, τη μετανάστευση και την ασφάλεια, γεγονός που ενισχύει τη δημοτικότητα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού και της αριστερής συμμαχίας «Νέο Λαϊκό Μέτωπο», εις βάρος της κεντροδεξιάς κυβέρνησης.

Ανησυχία για τις αγορές ομολόγων

Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες εκδηλώνονται την ώρα που η κυβέρνηση Λεκορνί επιχειρεί να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες, προκειμένου να καθησυχάσει τις αγορές ομολόγων, οι οποίες έχουν τιμωρήσει τη Γαλλία φέτος πιο έντονα από πολλές άλλες χώρες, εν μέσω της παγκόσμιας αναταραχής στην αγορά κρατικών ομολόγων.

Το κόστος δανεισμού αναφοράς της Γαλλίας έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,26 ποσοστιαία μονάδα από την αρχή του έτους, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, ενώ το ασφάλιστρο κινδύνου έναντι της Γερμανίας έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNBC, η απόδοση των 10ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων, γνωστών ως OATs, καταγραφόταν τελευταία αυξημένη κατά 3 μονάδες βάσης, περίπου στο 4,9%, την Πέμπτη.

Ο Λεκορνί επιδιώκει να περάσει έναν προϋπολογισμό που προβλέπει περικοπές περίπου 43 δισ. ευρώ στις δημόσιες δαπάνες, μέσω ενός διχασμένου κοινοβουλίου στο οποίο δεν διαθέτει πλειοψηφία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ενδέχεται να προσφύγει σε έκτακτες εξουσίες για να το πετύχει, μια κίνηση που στο παρελθόν έχει οδηγήσει στην πτώση ορισμένων προκατόχων του.

Η Γαλλία έχει αποκτήσει έξι πρωθυπουργούς μέσα σε πέντε χρόνια, ενώ η πολιτική αστάθεια εντάθηκε μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2024, οι οποίες δεν ανέδειξαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Στην ομιλία του την Τετάρτη (7/10), ο Λεκορνί δήλωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά στη δημοσιονομική εξυγίανση, καθώς «η λήψη αυτών των αποφάσεων σήμερα και η δίκαιη κατανομή του βάρους θα συμβάλουν στην αποφυγή πολύ πιο δραστικών μέτρων στο μέλλον».

«Είναι ευθύνη του κοινοβουλίου, και μάλιστα η πρωταρχική του ευθύνη, να δώσει στη χώρα έναν προϋπολογισμό. Απευθύνω, επομένως, έκκληση στον πατριωτισμό όλων, ώστε οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη να οδηγήσουν στον αναγκαίο συμβιβασμό», δήλωσε ο Λεκορνί, προσθέτοντας ότι είναι κρίσιμο να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5% έως το 2027. Το έλλειμμα προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 5,4% φέτος.

Η ακροδεξιά υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού για την προεδρία, Μαρίν Λεπέν, η οποία θεωρείται ευρέως ένα από τα φαβορί για την εκλογική αναμέτρηση του 2027, χρησιμοποίησε ομιλία της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να προβάλει τη δική της δέσμευση στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της θα μειώσει το συνολικό έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% μέσα σε 18 μήνες.

Ο Ντάβιντε Ονέλια, διευθυντής ευρωπαϊκής και παγκόσμιας μακροοικονομικής ανάλυσης στην TS Lombard, ανέφερε σε σημείωμά του την Τετάρτη ότι η αγορά «παραμένει σωστά δύσπιστη» απέναντι στις υποσχέσεις της.

Όπως παρατήρησε, παρότι το κόστος δανεισμού της Γαλλίας υποχώρησε αμέσως μετά τις δηλώσεις της Λεπέν, η διαφορά αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών διευρύνθηκε σύντομα και επέστρεψε στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την ομιλία της.

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