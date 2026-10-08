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Ουκρανία: Τουλάχιστον 33 νεκροί από ρωσική βομβιστική επίθεση
Ειδήσεις
14:34 - 08 Οκτ 2026

Ουκρανία: Τουλάχιστον 33 νεκροί από ρωσική βομβιστική επίθεση

Reporter.gr Newsroom

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Ρωσική βομβιστική επίθεση στην ανατολική ουκρανική πόλη Κραματόρσκ σκότωσε τουλάχιστον 33 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Πέμπτη (8/10), χαρακτηρίζοντας την επίθεση στοχευμένο χτύπημα εναντίον αμάχων στο σημαντικό προπύργιο που επιδιώκει να καταλάβει η Μόσχα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες επιθέσεις της φετινής χρονιάς, η οποία σημειώθηκε σε δρόμο όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, βρίσκονταν σε λειτουργία δύο αστικά λεωφορεία την ώρα του χτυπήματος.

Εικόνες που δημοσίευσε η αστυνομία έδειχναν πτώματα διασκορπισμένα σε έναν δρόμο γεμάτο συντρίμμια, καθώς και το απανθρακωμένο περίβλημα αυτού που φαινόταν να είναι λεωφορείο.

«Για τους Ρώσους, ένα λεωφορείο με επιβάτες αποτελεί ελκυστικό στόχο ακριβώς επειδή ένα και μόνο χτύπημα μπορεί να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν στην εφαρμογή Telegram.

Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την πλευρά της Μόσχας για την επίθεση. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει αμάχους, ωστόσο έχει εξαπολύσει επανειλημμένα σφοδρές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων, κωμοπόλεων και άλλων στόχων κατά τη διάρκεια της πλήρους κλίμακας εισβολής που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Κλιμάκωση των επιθέσεων στις πόλεις

Επισημαίνεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις με drones και κατευθυνόμενες βόμβες εναντίον του Κραματόρσκ και άλλων πόλεων στη λεγόμενη «ζώνη-οχυρό» της Ουκρανίας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της άμυνας της χώρας στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχό της, προκειμένου να σταματήσει τις εχθροπραξίες, κάτι που το Κίεβο αρνείται να πράξει. Ο ρυθμός των εδαφικών κερδών της Μόσχας στην περιοχή έχει επιβραδυνθεί σημαντικά φέτος.

Ο Φιλάσκιν δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις δημοτικές αρχές του Κραματόρσκ και του Σλοβιάνσκ, μιας ακόμη σημαντικής πόλης της ζώνης-οχυρού, να διακόψουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λέγοντας ότι «δεν έχουμε το δικαίωμα να θέτουμε σε κίνδυνο» τις ζωές των πολιτών.

Η επίθεση της Πέμπτης σημειώθηκε μία ημέρα μετά το θάνατο δεκάδων ανθρώπων σε μια μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση σε ολόκληρη την Ουκρανία, η οποία είχε ως κύριο στόχο το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.

Ξεχωριστά, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν σε πρωινές επιθέσεις με drones στο Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει συχνά κύματα επιθέσεων εναντίον του Κιέβου, εν μέσω έλλειψης ουκρανικών συστημάτων αεράμυνας.

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