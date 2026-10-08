Γερμανία: Στο στόχαστρο ιρανικών μυστικών υπηρεσιών οι αμερικανικές βάσεις

Οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στη Γερμανία φέρεται να έχουν μπει στο στόχαστρο των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής οικονομικής επιθεώρησης WirtschaftsWoche.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη δυτικούς αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, το Ισραήλ είχε ενημερώσει πριν από περίπου τρεις εβδομάδες τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τη Γερμανία για πιθανή απειλή.

Η προειδοποίηση αφορά κυρίως τις αμερικανικές βάσεις σε γερμανικό έδαφος, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, καθώς και στον εφοδιασμό που συνδέεται με τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Μεταξύ των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στην προειδοποίηση είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές βάσεις στο Ραμστάιν και στο Σπανγκντάλεμ, στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου.