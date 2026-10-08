Στόχος κυβερνοεπίθεσης το ιταλικό ΥΠΕΞ

Την ίδια στιγμή, έχουν ξεκινήσει έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί αν η επίθεση επηρέασε και τις ιστοσελίδες των ιταλικών προξενείων.
Η επίθεση καταγράφηκε την ίδια ημέρα κατά την οποία ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι επανέλαβε τη διατήρηση της στήριξης της Ιταλίας προς το Κίεβο.
Παράλληλα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε «νοσηρές» τις προηγούμενες δηλώσεις του Ταγιάνι σχετικά με τον κίνδυνο ρωσικής παρέμβασης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές στην Ιταλία.