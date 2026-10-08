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Στόχος κυβερνοεπίθεσης το ιταλικό ΥΠΕΞ
Ειδήσεις
19:26 - 08 Οκτ 2026

Στόχος κυβερνοεπίθεσης το ιταλικό ΥΠΕΞ

Reporter.gr Newsroom

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Κυβερνοεπίθεση στον ιστότοπο του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών σημειώθηκε σήμερα το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του υπουργείου. Όπως διευκρινίστηκε, τα συστήματα προστασίας κατάφεραν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την επίθεση, χωρίς να προκύψουν προβλήματα στη λειτουργία της ιστοσελίδας.  

Την ίδια στιγμή, έχουν ξεκινήσει έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί αν η επίθεση επηρέασε και τις ιστοσελίδες των ιταλικών προξενείων.

Η επίθεση καταγράφηκε την ίδια ημέρα κατά την οποία ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι επανέλαβε τη διατήρηση της στήριξης της Ιταλίας προς το Κίεβο.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε «νοσηρές» τις προηγούμενες δηλώσεις του Ταγιάνι σχετικά με τον κίνδυνο ρωσικής παρέμβασης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές στην Ιταλία.

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