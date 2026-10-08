ΗΠΑ: «Παγώνει» το πρόγραμμα βίζας για ξένους εργαζομένους – Έλεγχοι σε 9 πανεπιστήμια

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ανακοίνωσε την αναστολή της συμμετοχής της Μάικροσοφτ σε πρόγραμμα που αφορά τη δυνατότητα μόνιμης παραμονής εξειδικευμένων εργαζομένων από το εξωτερικό, επικαλούμενος καταγγελίες για περιπτώσεις απάτης.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εργασίας Κιθ Σόντερλινγκ γνωστοποίησε ότι οι έρευνες επεκτείνονται και σε άλλες μεγάλες εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Κογκνιζάντ, Ίνφοσις, Τάτα, Γουίπρο, Ες Σι Ελ και Καπζεμινί, καθώς και η Αντόμπι, σύμφωνα με το Reuters.

Εννέα πανεπιστήμια στο στόχαστρο

Την ίδια ώρα, ο Βανς ανακοίνωσε ότι εννέα αμερικανικά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων το Χάρβαρντ, το Γέιλ και το Στάνφορντ, θα υποβληθούν σε ενδελεχή έλεγχο, με αφορμή καταγγελίες ότι προσελκύουν ξένους φοιτητές με σκοπό «να μειώσουν το μισθολογικό κόστος και να πιέσουν προς τα κάτω τους μισθούς των Αμερικανών εργαζομένων».

Ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Εργασίας, Άντονι Ντ' Εσπόζιτο, δήλωσε ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη αποστείλει κλητεύσεις στα πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της έρευνας.