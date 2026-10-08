ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πλουσιότερος κατά $87 δισ. ο Τζεφ Μπέζος – Δεύτερος παγκοσμίως μετά τον Μασκ
Ειδήσεις
21:12 - 08 Οκτ 2026

Πλουσιότερος κατά $87 δισ. ο Τζεφ Μπέζος – Δεύτερος παγκοσμίως μετά τον Μασκ

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο Τζεφ Μπέζος ανέβηκε στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων, μετά τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης της Μπλου Όριτζιν, ο οποίος εκτόξευσε την περιουσία του κατά 87 δισ. δολάρια, στα 368,5 δισ. δολάρια.  

Η νέα χρηματοδότηση οδήγησε την αποτίμηση της διαστημικής εταιρείας που ίδρυσε ο επικεφαλής της Αmazon στα 140 δισ. δολάρια, επιτρέποντας στον Μπέζος να προσπεράσει τον συνιδρυτή της Άλφαμπετ, Λάρι Πέιτζ, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Στην πρώτη θέση εξακολουθεί να βρίσκεται ο Έλον Μασκ, με την περιουσία του να ανέρχεται σε 1,02 τρισ. δολάρια. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει και την αυξανόμενη συμβολή της διαστημικής βιομηχανίας στη δημιουργία προσωπικών περιουσιών τεράστιου μεγέθους.

Η ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις διαστημικές εταιρείες αποτελεί φέτος τον κυριότερο μοχλό αύξησης του πλούτου τόσο του Μπέζος όσο και του Μασκ. Ο τελευταίος έγινε τον Ιούνιο ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που ξεπέρασε σε περιουσία το 1 τρισ. δολάρια, μετά την εισαγωγή της Σπέις Εξ στο χρηματιστήριο. Παρότι η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε στη συνέχεια, η περιουσία του Μασκ έχει ενισχυθεί κατά 405 δισ. δολάρια από την αρχή του έτους.

Η πρώτη άντληση κεφαλαίων από εξωτερικούς επενδυτές για τη Μπλου Όριτζιν

Ο 62χρονος Μπέζος ίδρυσε τη Μπλου Όριτζιν το 2000, περίπου δύο χρόνια πριν από την ίδρυση της Σπέις Εξ από τον Μασκ. Παρά το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο, οι δύο εταιρείες ακολούθησαν διαφορετική πορεία ως προς τη χρηματοδότησή τους.

Η Σπέις Εξ στηρίχθηκε επί σειρά ετών σε εξωτερικούς επενδυτές για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της, ενώ η Μπλου Όριτζιν προχώρησε μόλις στον τελευταίο γύρο στην πρώτη άντληση μετοχικών κεφαλαίων από επενδυτές εκτός της εταιρείας.

Ο μοναδικός νέος επενδυτής που έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός είναι η Κόουτσου Μάνατζμεντ, η οποία τοποθέτησε περίπου 4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook. Ο Μπέζος έχει επενδύσει, από την πλευρά του, και σε κεφάλαια της Κόουτσου.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Μπέζος εξακολουθεί να ελέγχει το 93% της Μπλου Όριτζιν, σύμφωνα με τον δείκτη πλούτου του Bloomberg. Ο Μασκ, αντίστοιχα, κατέχει περίπου το 35% της Σπέις Εξ, χωρίς να συνυπολογίζονται δικαιώματα προαίρεσης και δεσμευμένες μετοχές.

Η SpaceX εξακολουθεί να προηγείται με μεγάλη διαφορά

Παρά την εντυπωσιακή αύξηση της αποτίμησης της Μπλου Όριτζιν, η διαφορά της από τη Σπέις Εξ παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη.

Στοιχεία που επικαλείται η Wall Street Journal δείχνουν ότι η Σπέις Εξ κατέγραψε πέρυσι έσοδα περίπου 18,7 δισ. δολαρίων, όταν τα αντίστοιχα έσοδα της Μπλου Όριτζιν ανήλθαν σε περίπου 800 εκατ. δολάρια.

Η αποτίμηση της Σπέις Εξ ανέρχεται πλέον σε 2,23 τρισ. δολάρια, με τις δύο εταιρείες να ανταγωνίζονται σε τομείς όπως οι εκτοξεύσεις σε τροχιά και οι αποστολές μεταφοράς προς τη Σελήνη.

Μέχρι πρόσφατα, το Bloomberg υπολόγιζε την αξία της συμμετοχής του Μπέζος στη Μπλου Όριτζιν σε μόλις 17 δισ. δολάρια, με βάση τις εκτιμήσεις για τα κεφάλαια που είχε διοχετεύσει στην εταιρεία.

Από την πλευρά της, η Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Μπέζος έχει επενδύσει συνολικά περίπου 30 δισ. δολάρια στη Μπλου Όριτζιν από την ίδρυσή της, ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται και τα 2 δισ. δολάρια που διέθεσε στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης.

Η νέα αποτίμηση καταδεικνύει τη σημαντική μεταβολή που έχει σημειωθεί στην οικονομική βαρύτητα της διαστημικής βιομηχανίας. Για τον Μπέζος, η Μπλου Όριτζιν δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ένα φιλόδοξο επιχειρηματικό σχέδιο, αλλά εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος της προσωπικής του περιουσίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2026 - 20:56
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρεκόρ για τη SpaceX: Η Dragon πραγματοποίησε την ταχύτερη πτήση προς τον ISS
Ειδήσεις

Ρεκόρ για τη SpaceX: Η Dragon πραγματοποίησε την ταχύτερη πτήση προς τον ISS

Ο Μασκ επιστρέφει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ως σύμβουλος για το μέλλον του πολέμου
Ειδήσεις

Ο Μασκ επιστρέφει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ως σύμβουλος για το μέλλον του πολέμου

SpaceX: Νέα ώθηση στη μετοχή από την αναδιάρθρωση του Nasdaq – Αγορές έως $12,4 δισ.
Χρηματιστήρια

SpaceX: Νέα ώθηση στη μετοχή από την αναδιάρθρωση του Nasdaq – Αγορές έως $12,4 δισ.

Οι... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο
Ειδήσεις

Οι... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/10/2026 - 22:23

Παπαδοπούλου vs Κωνσταντόπουλου: Με είπε «σκουπίδι», θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη – Τι απαντά ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ

Ναυτιλία
08/10/2026 - 22:02

ΗΠΑ και ΕΕ σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας

Magazino
08/10/2026 - 22:00

«Μαμά, βαριέμαι!» Γιατί η πλήξη είναι το καλύτερο δώρο για το παιδί σας

Πολιτική
08/10/2026 - 21:39

Κόντρα κυβέρνησης – ΕΛΑΣ για τα F-35 και τα εξοπλιστικά Ελλάδας και Τουρκίας

Ειδήσεις
08/10/2026 - 21:25

«Μη αποδεκτός κίνδυνος για εφήβους»: Σοβαρές ενστάσεις για την ασφάλεια του ChatGPT for Teens

Ειδήσεις
08/10/2026 - 21:12

Πλουσιότερος κατά $87 δισ. ο Τζεφ Μπέζος – Δεύτερος παγκοσμίως μετά τον Μασκ

Ομόλογα
08/10/2026 - 20:55

Τα ομόλογα δοκιμάζουν τις αγορές – Κινδυνεύουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες;

Πολιτική
08/10/2026 - 20:35

Κυβερνητικές πηγές κατά Τσίπρα: Θέματα άμυνας και ασφάλειας δεν προσφέρονται για φτηνή αντιπολίτευση

ΜΕΤΑΛΛΑ
08/10/2026 - 20:22

Μεταλλείο Σκουριών: Ολοκληρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα μεταλλευτικά έργα χαλκού και χρυσού στην Ευρώπη

Ειδήσεις
08/10/2026 - 20:12

Τραμπ: Καμία επίθεση στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές – Ανυποχώρητη στο ουράνιο η Τεχεράνη

Ειδήσεις
08/10/2026 - 19:55

ΗΠΑ: «Παγώνει» το πρόγραμμα βίζας για ξένους εργαζομένους – Έλεγχοι σε 9 πανεπιστήμια

Χρηματιστήρια
08/10/2026 - 19:40

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές – Πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα

Ειδήσεις
08/10/2026 - 19:26

Στόχος κυβερνοεπίθεσης το ιταλικό ΥΠΕΞ

Ειδήσεις
08/10/2026 - 19:12

Κολομβία: Μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ

Πολιτική
08/10/2026 - 18:51

Πιερρακάκης: «Στοίχημα» η προστασία από ενεργειακό κόστος με διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
08/10/2026 - 18:36

Μηνύματα ειρήνης

Πολιτική
08/10/2026 - 18:33

ΠΑΣΟΚ: Ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τους servicers

Αυτοδιοίκηση
08/10/2026 - 18:26

Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος για την Παρασκευή (9/10)

Ειδήσεις
08/10/2026 - 18:22

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ τα οικονομικά της συναυλίας της Βίσση στο ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:58

Νέα δομή για την ενδυνάμωση των γυναικών στη δυτική Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:57

Βρετανία: Νέο πακέτο πυρώσεων κατά της Ρωσίας με επίκεντρο το σκιώδη στόλο και τις πετρελαϊκές εταιρείες

Σχόλια Αγοράς
08/10/2026 - 17:49

Αιμορραγία στο Χρηματιστήριο: Κάτω από τις 2.600 ο ΓΔ, «βουτιά» άνω του 3% στις τράπεζες

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:38

Reuters: Τι προβλέπει η εξοπλιστική συμφωνία ύψους $4 δισ. μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 17:27

AKTOR: Παραδίδει έργο που θωρακίζει το Θριάσιο Πεδίο από πλημμυρικά φαινόμενα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2026 - 17:20

HELLENiQ ENERGY: Σε λειτουργία το πρώτο πάρκο «μπαταριών»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/10/2026 - 17:12

ΕΛΓΑ: Παράταση για την εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του 2025

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:09

ΔΥΠΑ: 28 βρεφονηπιακοί σταθμοί για 1.541 παιδιά - Δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα για 1.361 οικογένειες

Χρηματιστήρια
08/10/2026 - 16:57

Wall Street: Δεύτερη σερί πτώση ελέω πετρελαίου και ομολόγων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/10/2026 - 16:44

CrediaBank: Μία βαθμίδα από την επενδυτική κατηγορία στις καταθέσεις

Εργασιακά
08/10/2026 - 16:32

ΓΣΕΕ: Πανεθνική κινητοποίηση για ακρίβεια, μισθούς και κόστος στέγασης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ