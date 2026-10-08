Πλουσιότερος κατά $87 δισ. ο Τζεφ Μπέζος – Δεύτερος παγκοσμίως μετά τον Μασκ

Ο Τζεφ Μπέζος ανέβηκε στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων, μετά τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης της Μπλου Όριτζιν, ο οποίος εκτόξευσε την περιουσία του κατά 87 δισ. δολάρια, στα 368,5 δισ. δολάρια.

Η νέα χρηματοδότηση οδήγησε την αποτίμηση της διαστημικής εταιρείας που ίδρυσε ο επικεφαλής της Αmazon στα 140 δισ. δολάρια, επιτρέποντας στον Μπέζος να προσπεράσει τον συνιδρυτή της Άλφαμπετ, Λάρι Πέιτζ, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Στην πρώτη θέση εξακολουθεί να βρίσκεται ο Έλον Μασκ, με την περιουσία του να ανέρχεται σε 1,02 τρισ. δολάρια. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει και την αυξανόμενη συμβολή της διαστημικής βιομηχανίας στη δημιουργία προσωπικών περιουσιών τεράστιου μεγέθους.

Η ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις διαστημικές εταιρείες αποτελεί φέτος τον κυριότερο μοχλό αύξησης του πλούτου τόσο του Μπέζος όσο και του Μασκ. Ο τελευταίος έγινε τον Ιούνιο ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που ξεπέρασε σε περιουσία το 1 τρισ. δολάρια, μετά την εισαγωγή της Σπέις Εξ στο χρηματιστήριο. Παρότι η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε στη συνέχεια, η περιουσία του Μασκ έχει ενισχυθεί κατά 405 δισ. δολάρια από την αρχή του έτους.

Η πρώτη άντληση κεφαλαίων από εξωτερικούς επενδυτές για τη Μπλου Όριτζιν

Ο 62χρονος Μπέζος ίδρυσε τη Μπλου Όριτζιν το 2000, περίπου δύο χρόνια πριν από την ίδρυση της Σπέις Εξ από τον Μασκ. Παρά το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο, οι δύο εταιρείες ακολούθησαν διαφορετική πορεία ως προς τη χρηματοδότησή τους.

Η Σπέις Εξ στηρίχθηκε επί σειρά ετών σε εξωτερικούς επενδυτές για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της, ενώ η Μπλου Όριτζιν προχώρησε μόλις στον τελευταίο γύρο στην πρώτη άντληση μετοχικών κεφαλαίων από επενδυτές εκτός της εταιρείας.

Ο μοναδικός νέος επενδυτής που έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός είναι η Κόουτσου Μάνατζμεντ, η οποία τοποθέτησε περίπου 4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook. Ο Μπέζος έχει επενδύσει, από την πλευρά του, και σε κεφάλαια της Κόουτσου.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Μπέζος εξακολουθεί να ελέγχει το 93% της Μπλου Όριτζιν, σύμφωνα με τον δείκτη πλούτου του Bloomberg. Ο Μασκ, αντίστοιχα, κατέχει περίπου το 35% της Σπέις Εξ, χωρίς να συνυπολογίζονται δικαιώματα προαίρεσης και δεσμευμένες μετοχές.

Η SpaceX εξακολουθεί να προηγείται με μεγάλη διαφορά

Παρά την εντυπωσιακή αύξηση της αποτίμησης της Μπλου Όριτζιν, η διαφορά της από τη Σπέις Εξ παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη.

Στοιχεία που επικαλείται η Wall Street Journal δείχνουν ότι η Σπέις Εξ κατέγραψε πέρυσι έσοδα περίπου 18,7 δισ. δολαρίων, όταν τα αντίστοιχα έσοδα της Μπλου Όριτζιν ανήλθαν σε περίπου 800 εκατ. δολάρια.

Η αποτίμηση της Σπέις Εξ ανέρχεται πλέον σε 2,23 τρισ. δολάρια, με τις δύο εταιρείες να ανταγωνίζονται σε τομείς όπως οι εκτοξεύσεις σε τροχιά και οι αποστολές μεταφοράς προς τη Σελήνη.

Μέχρι πρόσφατα, το Bloomberg υπολόγιζε την αξία της συμμετοχής του Μπέζος στη Μπλου Όριτζιν σε μόλις 17 δισ. δολάρια, με βάση τις εκτιμήσεις για τα κεφάλαια που είχε διοχετεύσει στην εταιρεία.

Από την πλευρά της, η Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Μπέζος έχει επενδύσει συνολικά περίπου 30 δισ. δολάρια στη Μπλου Όριτζιν από την ίδρυσή της, ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται και τα 2 δισ. δολάρια που διέθεσε στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης.

Η νέα αποτίμηση καταδεικνύει τη σημαντική μεταβολή που έχει σημειωθεί στην οικονομική βαρύτητα της διαστημικής βιομηχανίας. Για τον Μπέζος, η Μπλου Όριτζιν δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ένα φιλόδοξο επιχειρηματικό σχέδιο, αλλά εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος της προσωπικής του περιουσίας.