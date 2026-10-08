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Γαλλία: Προσλήψεις 3.000 εκπαιδευτικών μετά τις μαθητικές κινητοποιήσεις
Ειδήσεις
22:38 - 08 Οκτ 2026

Γαλλία: Προσλήψεις 3.000 εκπαιδευτικών μετά τις μαθητικές κινητοποιήσεις

Reporter.gr Newsroom

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Η Γαλλία αναμένεται να ενισχύσει με 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, «μέσα στις επόμενες ώρες», σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ.  

«Μέσα στις επόμενες ώρες, 3.000 εκπαιδευτικοί θα ενταχθούν σε αυτά τα σχολεία», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας κατά τη διάρκεια του βραδινού δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού TF1. Όπως διευκρίνισε, οι αναπληρωτές θα τοποθετηθούν στα σχολεία σταδιακά, από την Παρασκευή έως και την Τρίτη.

Η απόφαση για την άμεση ενίσχυση των σχολείων με εκπαιδευτικό προσωπικό ελήφθη μετά τις πανεθνικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν με επίκεντρο την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία και τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς.

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