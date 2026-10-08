Γαλλία: Προσλήψεις 3.000 εκπαιδευτικών μετά τις μαθητικές κινητοποιήσεις

Η Γαλλία αναμένεται να ενισχύσει με 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, «μέσα στις επόμενες ώρες», σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ.

«Μέσα στις επόμενες ώρες, 3.000 εκπαιδευτικοί θα ενταχθούν σε αυτά τα σχολεία», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας κατά τη διάρκεια του βραδινού δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού TF1. Όπως διευκρίνισε, οι αναπληρωτές θα τοποθετηθούν στα σχολεία σταδιακά, από την Παρασκευή έως και την Τρίτη.

Η απόφαση για την άμεση ενίσχυση των σχολείων με εκπαιδευτικό προσωπικό ελήφθη μετά τις πανεθνικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν με επίκεντρο την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία και τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς.