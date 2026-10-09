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Ιταλία: Εγκρίθηκε η αμφιλεγόμενη εκλογική μεταρρύθμιση της Μελόνι - Με μπόνους εδρών οι εκλογές
Ειδήσεις
14:35 - 09 Οκτ 2026

Ιταλία: Εγκρίθηκε η αμφιλεγόμενη εκλογική μεταρρύθμιση της Μελόνι - Με μπόνους εδρών οι εκλογές

Reporter.gr Newsroom

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Το αμφιλεγόμενο σχέδιο αναθεώρησης της εκλογικής νομοθεσίας, το οποίο, σύμφωνα με τους επικριτές του, αποσκοπεί στην ενίσχυση των πιθανοτήτων της Τζόρτζια Μελόνι να παραμείνει στην εξουσία μετά τις εκλογές του επόμενου έτους, έλαβε την τελική έγκριση του ιταλικού κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το Guardian, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι το νέο εκλογικό σύστημα, το οποίο εισάγει ένα μοντέλο πλήρους αναλογικής εκπροσώπησης, προβλέποντας παράλληλα μπόνους εδρών για κάθε συνασπισμό που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους, θα συμβάλει στην ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας. Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές εξυπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα όσων βρίσκονται ήδη στην εξουσία.

Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε με μυστική ψηφοφορία στην Κάτω Βουλή, με 227 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και 164 κατά.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, βουλευτές της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν κρατώντας πλακάτ, στα οποία χαρακτήριζαν τον νόμο «απάτη» και «κομπίνα».

Κατ' επέκταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δεσμευτεί να προσφύγουν κατά των αλλαγών στο Συνταγματικό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η πρόβλεψη για μπόνους εδρών, το οποίο θα αποδίδεται σε κάθε συνασπισμό που συγκεντρώνει τουλάχιστον το 42% των ψήφων, αλλοιώνει την αναλογική εκπροσώπηση των ψηφοφόρων.

Μία ακόμη αμφιλεγόμενη διάταξη της μεταρρύθμισης προβλέπει ότι τα κόμματα και οι εκλογικές συμμαχίες θα υποχρεούνται να παρουσιάζουν το κυβερνητικό τους πρόγραμμα και να ανακοινώνουν τον υποψήφιό τους για την πρωθυπουργία αρκετό καιρό πριν από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών.

Από τη δική της πλευρά, η Μελόνι, η οποία ηγείται του ακροδεξιού κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας», είχε αναγάγει την ψηφοφορία σε δοκιμασία για τον κυβερνητικό συνασπισμό. Είχε προειδοποιήσει τους βουλευτές των συμμαχικών κομμάτων, μεταξύ των οποίων η Φόρτσα Ιτάλια και η Λέγκα, ότι ενδεχόμενη απόρριψη της μεταρρύθμισης θα οδηγούσε την κυβέρνηση σε κρίση.

Παρά τις εντάσεις στο εσωτερικό του συνασπισμού, ο οποίος έχει υποστεί πλήγματα τους τελευταίους μήνες και βρίσκεται αντιμέτωπος με την άνοδο ενός νέου ακροδεξιού ανταγωνιστή, του Ρομπέρτο Βαννάτσι, επικεφαλής του κόμματος «Εθνικό Μέλλον», η κυβερνητική συμμαχία επιδεικνύει εικόνα ενότητας.

Παράλληλα, διαθέτει το πλεονέκτημα της πολιτικής σταθερότητας, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου έγινε η μακροβιότερη κυβέρνηση της Ιταλίας από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στον αντίποδα, η ευρεία συμμαχία της Αριστεράς, με επικεφαλής το Δημοκρατικό Κόμμα, χαρακτηρίζεται από έντονες εσωτερικές διαφωνίες, χωρίς να διαθέτει σαφή ηγεσία ή κοινό πολιτικό πρόγραμμα.

Η Μελόνι δήλωσε ότι η νίκη στην ψηφοφορία αποτελεί απάντηση σε όσους επιθυμούν να δουν τον κυβερνητικό συνασπισμό της διχασμένο.

Οι εκλογές είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν έως τον Οκτώβριο του 2027, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο να προκηρυχθούν νωρίτερα, τον Απρίλιο ή το Μάιο.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Ipsos Doxa, ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να φτάσει το όριο του 42%, εφόσον ξεπερνούσε τις εσωτερικές του διαφορές και κατάφερνε να πείσει δύο μικρά ριζοσπαστικά κόμματα να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

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