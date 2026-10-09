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Κομισιόν: Η καταστολή κατά ΛΟΑΤΚΙ+ και ΜΜΕ απομακρύνει την Τουρκία από την ευρωπαϊκή προοπτική
Ειδήσεις
15:46 - 09 Οκτ 2026

Κομισιόν: Η καταστολή κατά ΛΟΑΤΚΙ+ και ΜΜΕ απομακρύνει την Τουρκία από την ευρωπαϊκή προοπτική

Reporter.gr Newsroom

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Την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση των δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών στην Τουρκία εξέφρασε η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις στους τομείς αυτούς διευρύνουν την απόσταση της Άγκυρας από τον στόχο της ένταξης στην ΕΕ.

Κατά την επίσκεψή της στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Αδριανούπολη, κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία, η Κος αναφέρθηκε στις πιέσεις που, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δέχονται η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, η πολιτική αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης.

«Οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τα δικαιώματα των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και τη δημοκρατία βαθαίνουν το χάσμα που υπάρχει με τον στόχο της Τουρκίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι οι ανησυχίες της ΕΕ θα αποτυπωθούν στην επόμενη έκθεση για τη διεύρυνση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στις 28 Οκτωβρίου. «Δεν θα αποφύγω την υποχρέωση να καταγγείλω τα γεγονότα αυτά δημοσίως και σαφώς», πρόσθεσε.

Σε τέλμα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις

Η Τουρκία διατηρεί το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ, ωστόσο η ενταξιακή της πορεία παραμένει ουσιαστικά στάσιμη εδώ και χρόνια. Η Άγκυρα υπέβαλε αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1987, ενώ αναγνωρίστηκε ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ το 1999. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2005, χωρίς έκτοτε να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος.

Οι σχέσεις των δύο πλευρών επιβαρύνθηκαν περαιτέρω μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, καθώς ακολούθησαν εκτεταμένες διώξεις σε βάρος αντιφρονούντων και δημοσιογράφων.

Η ΕΕ εξακολουθεί να ζητά από την τουρκική κυβέρνηση να καταγράψει πρόοδο στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παράλληλα, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες στο Κυπριακό, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποδέχεται τη θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών.

Η Τουρκία ανακήρυξε το 1983 την αποκαλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», η οποία αναγνωρίζεται μόνο από την ίδια. Η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες για επανέναρξη συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την επίλυση του Κυπριακού. Τον Ιούλιο του 2024, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέρριψε αυτή την προοπτική, επιμένοντας στην αναγνώριση δύο κρατών στο νησί.

Συλλήψεις και περιορισμοί σε βάρος της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ανησυχιών βρίσκεται και η εκστρατεία των τουρκικών αρχών με την ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, από τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν εφαρμοστεί μέτρα κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται συλλήψεις και περιορισμοί σε λογαριασμούς ακτιβιστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια στιγμή, έχουν καταγραφεί συλλήψεις δημοσιογράφων και δημάρχων της αντιπολίτευσης για διάφορες αιτίες, γεγονός που εντείνει την κριτική για την κατάσταση των πολιτικών ελευθεριών στη χώρα.

Η τουρκική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει την εκστρατεία κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, παρά τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης στην επικείμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση, η οποία θα αποτυπώσει την πορεία της Τουρκίας σε ζητήματα δημοκρατίας, ελευθερίας του Τύπου και προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

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