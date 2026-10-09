Ινδία: «Βαθιά προσβλητικές» οι δηλώσεις Βανς για τους μετανάστες

Η Ινδία χαρακτήρισε «βαθιά προσβλητικά» τα σχόλια του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σχετικά με τους μετανάστες από τη χώρα, σε επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (9/10).

Όπως μετέδωσε το CNBC, ο Βανς δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί οι ξένες και εγχώριες εταιρείες να «προσλαμβάνουν Αμερικανούς εργαζομένους» και ότι «δεν μπορούν να απολύουν Αμερικανούς εργαζομένους και στη συνέχεια να τους αντικαθιστούν με αλλοδαπούς υποτελείς υπηρέτες».

Σημειώνεται ότι οι επίμαχες δηλώσεις του έγιναν την ώρα που το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας ανακοίνωνε την αναστολή της συμμετοχής της Microsoft, της Adobe και αρκετών μεγάλων ινδικών εταιρειών τεχνολογίας πληροφοριών στο πρόγραμμα Μόνιμης Πιστοποίησης Εργασίας (Permanent Labor Certification). Η απόφαση σημαίνει ότι οι εταιρείες αυτές δεν μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για μόνιμη άδεια παραμονής για εργαζομένους τους που διαθέτουν βίζα H-1B.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου το 70% των δικαιούχων βίζας H-1B το 2025 είχαν γεννηθεί στην Ινδία.

Αντιδρώντας λοιπόν στις παραπάνω δηλώσεις, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας κατηγόρησε τον Βανς -μέσω ανακοίνωσής του την Παρασκευή- ότι χρησιμοποίησε «ορολογία που φέρει επώδυνους ιστορικούς συνειρμούς και παραπέμπει στην αποικιοκρατική κληρονομιά».

«Τέτοιοι χαρακτηρισμοί είναι αδικαιολόγητοι και αγνοούν το γεγονός ότι οι Ινδοί επαγγελματίες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εργαζόμενοι με υψηλή μόρφωση και εξειδίκευση, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομία και στο οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας», τόνισε η ανακοίνωση.

Το γραφείο του Βανς δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του CNBC για σχολιασμό.

Ο Βανς άσκησε επίσης κριτική στη Microsoft, κατηγορώντας την εταιρεία ότι αντικατέστησε 6.000 εργαζομένους που απολύθηκαν με άτομα που διαθέτουν βίζα H-1B.

Σε αυτό το φόντο, το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαίωσε τους πολίτες της χώρας ότι τα μέτρα που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ δεν θα επηρεάσουν την ισχύ των υφιστάμενων θεωρήσεων H-1B ούτε το καθεστώς των κατόχων αυτών των θεωρήσεων και των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών τους.

«Η κινητικότητα των εξειδικευμένων εργαζομένων προσθέτει αξία και στις δύο οικονομίες», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι αναστολές «δεν προωθούν τις κοινές φιλοδοξίες των δύο χωρών».