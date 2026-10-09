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Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 78% των Αμερικανών επιρρίπτει ευθύνες στον Τραμπ για την ακρίβεια
Ειδήσεις
18:05 - 09 Οκτ 2026

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 78% των Αμερικανών επιρρίπτει ευθύνες στον Τραμπ για την ακρίβεια

Reporter.gr Newsroom

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Το αυξημένο κόστος διαβίωσης εντείνει τη δυσαρέσκεια προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών του. Οι δασμοί, οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και οι πληθωριστικές πιέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας των νοικοκυριών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ευρεία δυσαρέσκεια για την πορεία των τιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφει δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, καθώς το 78% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ευθύνεται, τουλάχιστον εν μέρει, για την αύξηση του κόστους διαβίωσης με ρυθμό ταχύτερο από την άνοδο των εισοδημάτων τους.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά νοικοκυριά, αλλά και τη δυσκολία της κυβέρνησης να περιορίσει τις ανησυχίες για την ακρίβεια, σε μια περίοδο κατά την οποία πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται στους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης. Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, το 57% εκτιμά ότι το κόστος διαβίωσης αυξάνεται ταχύτερα από τις αποδοχές του, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς επηρεάζουν και τη βάση του Αμερικανού προέδρου.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και να μειώσει τις τιμές από την πρώτη ημέρα της θητείας του. Ωστόσο, οι εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού, οι εμπορικοί δασμοί και η αύξηση του ενεργειακού κόστους έχουν επαναφέρει την οικονομική προσιτότητα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Δυσαρέσκεια για τους οικονομικούς χειρισμούς του Λευκού Οίκου

Η δημοσκόπηση καταγράφει σημαντικές διαφορές μεταξύ των πολιτικών ομάδων ως προς την αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής του Τραμπ. Περίπου ένας στους τέσσερις Ρεπουμπλικανούς δηλώνει δυσαρεστημένος με τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος διαχειρίζεται την οικονομία. Το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 63% μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων και στο 92% μεταξύ των Δημοκρατικών.

Ακόμη εντονότερη εμφανίζεται η δυσαρέσκεια για τον χειρισμό του πληθωρισμού. Συνολικά, το 68% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από τις επιδόσεις του προέδρου στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ μεταξύ των Ρεπουμπλικανών το ποσοστό φτάνει το 40%.

Οι πληθωριστικές πιέσεις αποδίδονται σε συνδυασμό παραγόντων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι δασμοί που έχει επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση στα εισαγόμενα προϊόντα, καθώς και η αύξηση του διεθνούς ενεργειακού κόστους μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν το οικονομικό κλίμα, ενώ η πορεία των τιμών και οι επιπτώσεις των κυβερνητικών επιλογών αποτελούν αντικείμενο αυξανόμενης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η ακρίβεια στο επίκεντρο των ενδιάμεσων εκλογών

Η αντίληψη ότι το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά ενισχύεται από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα. Το 54% των ερωτηθέντων, μεταξύ των οποίων και το 40% των Ρεπουμπλικανών, δήλωσε ότι οι δαπάνες διαβίωσης αυξήθηκαν αισθητά κατά τον τελευταίο χρόνο.

Ένα επιπλέον 30% ανέφερε μικρότερη αύξηση, ενώ το 10% εκτίμησε ότι το κόστος παρέμεινε σταθερό.

Παράλληλα, το 78% του συνόλου των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο Λευκός Οίκος φέρει μέρος της ευθύνης για την άνοδο των τιμών. Το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 64% μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και στο 76% μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στους εμπορικούς δασμούς, τους οποίους πολλοί συμμετέχοντες θεωρούν έναν από τους παράγοντες που συμβάλλουν στις αυξημένες τιμές. Η αντίληψη αυτή εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση, καθώς οι ψηφοφόροι αξιολογούν την οικονομική της πολιτική ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα κρίνουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο για τα επόμενα δύο χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, η ακρίβεια, η πορεία του πληθωρισμού και η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών αναδεικνύονται σε κρίσιμα ζητήματα της προεκλογικής περιόδου, με τη δημοσκόπηση να καταγράφει τη δυσκολία του Τραμπ να αποσυνδέσει την οικονομική δυσαρέσκεια από την αξιολόγηση της διακυβέρνησής του.

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