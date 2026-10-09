Αυστρία: Συνελήφθησαν τέσσερις Ουκρανοί ως ύποπτοι για κατασκοπεία - Ανάμεσα τους δύο δημοσιογράφοι

Τέσσερις Ουκρανοί συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα στη Βιέννη ως ύποπτοι για κατασκοπεία, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Γκέρχαρντ Κάρνερ. Όπως αναφέρει το Reuters, σύμφωνα με την εφημερίδα Ukrainska Pravda, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονταν δύο μέλη της δημοσιογραφικής της ομάδας.

Τρεις από τους τέσσερις παραμένουν υπό κράτηση, ανέφερε ο Κάρνερ, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA μετέδωσε ότι εκπρόσωπος της ουκρανικής πρεσβείας στη Βιέννη δήλωσε πως η διπλωματική αποστολή αναμένει εξηγήσεις από τις αυστριακές αρχές σχετικά με τις συνθήκες και τη νομική βάση των συλλήψεων. Η πρεσβεία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Τι αναφέρει η Ukrainska Pravda για τους δημοσιογράφους

Η αρχισυντάκτρια της Ukrainska Pravda, Σεβγκίλ Μουσάιεβα, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook ότι ο ερευνητικός δημοσιογράφος Μιχαΐλο Τκατς αφέθηκε ελεύθερος την Πέμπτη, έπειτα από περισσότερες από 12 ώρες κράτησης στη Βιέννη.

«Ωστόσο, οι συσκευές επικοινωνίας του δεν του έχουν επιστραφεί, με αποτέλεσμα η συντακτική ομάδα να μην μπορεί προς το παρόν να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του», σημείωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο εικονολήπτης Γιαροσλάβ Μπονταρένκο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

«Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε το διαδικαστικό καθεστώς και των δύο δημοσιογράφων», ανέφερε η Μουσάιεβα.

Από την πλευρά του, το αυστριακό περιοδικό Profil μετέδωσε, επικαλούμενο εκπρόσωπο της εισαγγελίας της Βιέννης, ότι ο Μπονταρένκο αναμενόταν να αφεθεί σύντομα ελεύθερος.

Έρευνα για πιθανή κατασκοπεία υπέρ ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών

Σύμφωνα με το Profil, οι άλλοι δύο άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν τη Δευτέρα, είναι ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών και παραμένουν υπό κράτηση όσο συνεχίζεται η έρευνα.

Οι αυστριακές αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.