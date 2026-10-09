Bloomberg για Τουρκία: Στους διαχειριστές των funds ο «λογαριασμός» για τις ζημιές των επενδυτών

Τη μεταφορά της ευθύνης για την κάλυψη των ζημιών και την επιστροφή χρημάτων στους επενδυτές που έχουν εγκλωβιστεί σε επενδυτικά κεφάλαια υπό εκκαθάριση στους διαχειριστές των εταιρειών επενδύσεων προβλέπει νομοσχέδιο που κατέθεσαν την Παρασκευή στη Βουλή βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Bloomberg, προβλέπεται η χορήγηση προσωρινών αποζημιώσεων έως 1 εκατ. τουρκικές λίρες ανά επενδυτή, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 20.266 δολάρια. Για όσους έχουν καθαρή επένδυση χαμηλότερη από το συγκεκριμένο όριο, προβλέπεται η επιστροφή του συνολικού ποσού που δικαιούνται.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο, η πρωτοβουλία συνιστά ένα από τα πρώτα ουσιαστικά βήματα της τουρκικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία εκδηλώθηκε τον περασμένο μήνα και προκάλεσε αναταράξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.

Η κρίση άρχισε στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν δύο μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, υπό τη διαχείριση των εταιρειών Tera Portfoy Yonetimi AS και Pusula Portfoy Yonetimi AS, δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για την εξαγορά μεριδίων και την επιστροφή κεφαλαίων στους επενδυτές.

Οι εξελίξεις πυροδότησαν έντονη ανησυχία στην αγορά και έφεραν στο προσκήνιο ευρύτερες προβληματικές πρακτικές. Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας περιέγραψε την υπόθεση ως ένα εκτεταμένο «σύστημα που παραπέμπει σε σχήμα Πόντσι».

Έκτοτε, παραμένει σε εκκρεμότητα η διαδικασία εκκαθάρισης 131 επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζονται επτά εταιρείες, καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης των επενδυτών που έχουν υποστεί ζημίες ή αδυνατούν να ανακτήσουν τα χρήματά τους.

Πώς θα υπολογίζονται τα ποσά των αποζημιώσεων

Με βάση τις προτεινόμενες διατάξεις, οι οποίες ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία, το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων της Τουρκίας θα αναλάβει τον υπολογισμό της καθαρής επένδυσης κάθε δικαιούχου, συνυπολογίζοντας και την επίδραση του πληθωρισμού.

Κεντρικό στοιχείο του νομοσχεδίου αποτελεί, παράλληλα, η πρόβλεψη για την προσωπική ευθύνη των στελεχών των εταιρειών διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Ειδικότερα, εάν οι εταιρείες δεν διαθέτουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους επενδυτές, η ευθύνη προβλέπεται να επεκτείνεται σε πρόσωπα που συνδέονται με τη διοίκησή τους, συμπεριλαμβανομένων πρώην διαχειριστών.

Εξουσίες στο κρατικό Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων

Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης την ανάθεση στο κρατικό Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων της Τουρκίας (TMSF) της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί στο πλαίσιο ποινικών ερευνών και δεν είναι δυνατόν να επιστραφούν στα αντίστοιχα επενδυτικά κεφάλαια.

Επιπλέον, το Ταμείο θα μπορεί να προχωρά στην πώληση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δικαστική απόφαση, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάκτησης χρημάτων.

Την ίδια ώρα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δεκάδων υψηλόβαθμων στελεχών, ενώ οι έρευνες για τις δραστηριότητες των εμπλεκόμενων επενδυτικών κεφαλαίων βρίσκονται σε εξέλιξη.