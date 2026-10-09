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Έρευνα Fed: Το 20% των αμερικανικών νοικοκυριών καθυστερεί τις πληρωμές δανείων
Ειδήσεις
22:50 - 09 Οκτ 2026

Έρευνα Fed: Το 20% των αμερικανικών νοικοκυριών καθυστερεί τις πληρωμές δανείων

Reporter.gr Newsroom

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Επιδείνωση καταγράφει η δυνατότητα των αμερικανικών νοικοκυριών να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, καθώς οι καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση οφειλών έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, προσεγγίζοντας επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την περίοδο μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Σύμφωνα με την τριετή έκθεση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για την οικονομική κατάσταση των καταναλωτών, σχεδόν ένα στα πέντε νοικοκυριά εμφάνιζε καθυστερούμενες οφειλές στα τέλη του 2025. Το ποσοστό διαμορφώθηκε κοντά στο 20%, έναντι 12% στην προηγούμενη έρευνα του 2022.

Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό των νοικοκυριών που καθυστερούν την εξόφληση των υποχρεώσεών τους για διάστημα δύο μηνών ή περισσότερο. Συγκεκριμένα, ανήλθε στο 8%, από 5% στην προηγούμενη καταγραφή.

Τα συγκεκριμένα ποσοστά αποτελούν τα υψηλότερα από το 2010, όταν η αμερικανική οικονομία βρισκόταν ακόμη στη διαδικασία ανάκαμψης από τη Μεγάλη Ύφεση, αποτυπώνοντας την αυξημένη πίεση που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί.

Αυξάνεται η επιβάρυνση από τις μηνιαίες δόσεις

Ενδείξεις για τη δυσκολία εξυπηρέτησης των οικονομικών υποχρεώσεων προκύπτουν και από τη σχέση μεταξύ χρέους και εισοδήματος. Το ποσοστό των νοικοκυριών των οποίων οι μηνιαίες δόσεις αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 40% του εισοδήματός τους αυξήθηκε στο 8,6%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2013.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι ένα αυξανόμενο τμήμα των αμερικανικών νοικοκυριών διαθέτει περιορισμένα περιθώρια για την κάλυψη άλλων αναγκών, καθώς σημαντικό μέρος των μηνιαίων εσόδων του κατευθύνεται στην εξυπηρέτηση χρεών.

Διαφορετική πορεία για τα εισοδηματικά στρώματα

Η έκθεση της Fed καταγράφει, παράλληλα, διαφοροποιήσεις στην πορεία των εισοδημάτων. Ειδικότερα, τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εμφάνισαν μικρή αύξηση, ενώ τα υψηλότερα εισοδήματα κατέγραψαν υποχώρηση.

Τα στοιχεία σκιαγραφούν μια σύνθετη εικόνα για την οικονομική κατάσταση των αμερικανικών νοικοκυριών, με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και την αυξημένη αναλογία δόσεων προς εισόδημα να αποτελούν βασικές ενδείξεις της πίεσης που δέχονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί.

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