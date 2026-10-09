Παναμάς: Σεισμός 7,7 Ρίχτερ και συναγερμός για τσουνάμι σε εννέα χώρες και τη Χαβάη

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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή κοντά στη νότια ακτή του Παναμά, σε βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχαν αναφερθεί ζημιές, ενώ η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά ανακοίνωσε ότι η λειτουργία της θαλάσσιας οδού συνεχιζόταν κανονικά.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την παναμαϊκή τηλεόραση έδειξαν πολίτες να απομακρύνονται από κτίρια.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στην αγροτική κοινότητα Λα Πιταλόθα, σε αραιοκατοικημένη περιοχή στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Η δόνηση οδήγησε το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι να εκδώσει προειδοποίηση για πιθανή εκδήλωση επικίνδυνων κυμάτων σε τμήματα των ακτών του Παναμά, της Κολομβίας, της Κόστα Ρίκα, του Ισημερινού, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ και του Μεξικού μέσα στις επόμενες τρεις ώρες.

Το ίδιο σύστημα ανέφερε επίσης ότι υπάρχει απειλή για τσουνάμι στη Χαβάη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters, ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα του Παναμά, Πόλη του Παναμά, καθώς και στην πρωτεύουσα της γειτονικής Κόστα Ρίκα.