Κέιτι Ζαχάρια: Η σύμβουλος του Τραμπ στο Truth Social είναι η αντικαταστάτρια της Καρολάιν Λέβιτ

Η Κέιτι Ζαχάρια, σύμβουλος επικοινωνίας της πλατφόρμας Truth Social του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έλαβε πρόταση να αναλάβει τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, μετά την αποχώρηση της Καρολάιν Λέβιτ από το αξίωμα τον Αύγουστο, δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η Ζαχάρια δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Εφόσον αποδεχθεί την πρόταση, θα αναλάβει ένα κρίσιμο πόστο στην κυβέρνηση Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο, που θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα.

Η επιλογή της θα την τοποθετήσει στο επίκεντρο της επικοινωνιακής στρατηγικής του Λευκού Οίκου κατά την τελική ευθεία πριν από τις εκλογές, όταν οι ψηφοφόροι θα κληθούν να αξιολογήσουν την ατζέντα του Τραμπ και το κατά πόσο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το ποσοστό αποδοχής του Αμερικανού προέδρου υποχώρησε στο 32%, το χαμηλότερο επίπεδο της πολιτικής του σταδιοδρομίας, καθώς ακόμη και Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που διαχειρίζεται το κόστος ζωής και τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η επιλογή της Ζαχάρια αναδεικνύει τους στενούς δεσμούς μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και του ευρύτερου πολιτικού και επικοινωνιακού μηχανισμού του προέδρου. Η εξέλιξη έρχεται μετά την ανακοίνωση της Trump Media, τον Ιούλιο, ότι θα προσφέρει έναντι αμοιβής σε τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες «την ταχύτερη» πρόσβαση στις αναρτήσεις σημαντικών λογαριασμών της Truth Social, μεταξύ των οποίων και εκείνος του Αμερικανού προέδρου, οι δημοσιεύσεις του οποίου συχνά επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η Ζαχάρια εργάζεται από τον Ιούνιο ως ανώτερη σύμβουλος επικοινωνίας της Truth Social και της Trump Media & Technology Group.

Είχε προηγουμένως υπηρετήσει για σύντομο χρονικό διάστημα ως εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, από το οποίο αποχώρησε τον Μάρτιο.

Η Ζαχάρια είναι δικηγόρος και εμφανίζεται συχνά σε συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, όπως το Fox News και το Newsmax. Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως νομική σύμβουλος της οργάνωσης Fix California, μιας συντηρητικής ομάδας που δηλώνει ότι επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτό που χαρακτηρίζει «ασφυκτικό έλεγχο της Αριστεράς» στην πολιτική της Καλιφόρνιας.

Την οργάνωση ίδρυσε ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, ο οποίος έχει διατελέσει απεσταλμένος του Τραμπ στη Βενεζουέλα, καθώς και προσωρινός πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Kennedy Center στην Ουάσιγκτον.

Η Ζαχάρια είχε επίσης πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου.