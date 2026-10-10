Γαλλικό χρέος: Μεγαλύτερος κίνδυνος από την ελληνική κρίση;

«Το γαλλικό δημόσιο χρέος ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους από εκείνους που ενείχε το αντίστοιχο της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της κρίσης δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη». Εφόσον «ακόμα και μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα έφερε τότε τη νομισματική ένωση κοντά στην κατάρρευση, οι συστημικοί κίνδυνοι μιας γαλλικής κρίσης χρέους θα ήταν ακόμη μεγαλύτεροι». Παράλληλα, η ανάλυση του Κρέμερ εκτιμά πως «η προθυμία για δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις είναι μικρότερη».
Το ntv υπογραμμίζει, σύμφωνα με την DW, ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι απολύτως συγκρίσιμη με την ελληνική κρίση: «Η Γαλλία διαθέτει ισχυρότερους θεσμούς και μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ικανότητα από ό,τι διέθετε τότε η Ελλάδα, ενώ οι τράπεζες στην Ευρωζώνη είναι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες».
Επιπλέον, η ΕΚΤ διαθέτει πλέον εργαλεία αγοράς ομολόγων για τον περιορισμό των πιέσεων στις αγορές. Γι’ αυτό και ο Κρέμερ, αν και σημειώνει πως ο κίνδυνος αυξάνεται, δεν αναμένει πάντως «μια νέα κρίση δημοσίου χρέους με ισχυρές μεταδοτικές επιπτώσεις».