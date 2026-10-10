Γαλλικό χρέος: Μεγαλύτερος κίνδυνος από την ελληνική κρίση;

Στους κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργήσει για την Ευρωζώνη το δημόσιο χρέος της Γαλλίας αναφέρεται το ntv, επικαλούμενο ανάλυση του Γιόργκ Κρέμερ της Commerzbank.

«Το γαλλικό δημόσιο χρέος ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους από εκείνους που ενείχε το αντίστοιχο της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της κρίσης δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη». Εφόσον «ακόμα και μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα έφερε τότε τη νομισματική ένωση κοντά στην κατάρρευση, οι συστημικοί κίνδυνοι μιας γαλλικής κρίσης χρέους θα ήταν ακόμη μεγαλύτεροι». Παράλληλα, η ανάλυση του Κρέμερ εκτιμά πως «η προθυμία για δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις είναι μικρότερη».

Το ntv υπογραμμίζει, σύμφωνα με την DW, ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι απολύτως συγκρίσιμη με την ελληνική κρίση: «Η Γαλλία διαθέτει ισχυρότερους θεσμούς και μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ικανότητα από ό,τι διέθετε τότε η Ελλάδα, ενώ οι τράπεζες στην Ευρωζώνη είναι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες».

Επιπλέον, η ΕΚΤ διαθέτει πλέον εργαλεία αγοράς ομολόγων για τον περιορισμό των πιέσεων στις αγορές. Γι’ αυτό και ο Κρέμερ, αν και σημειώνει πως ο κίνδυνος αυξάνεται, δεν αναμένει πάντως «μια νέα κρίση δημοσίου χρέους με ισχυρές μεταδοτικές επιπτώσεις».