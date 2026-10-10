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Ρωσική επίθεση με 17 νεκρούς σε ουκρανική πόλη, μία ημέρα μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ
Ειδήσεις
18:40 - 10 Οκτ 2026

Ρωσική επίθεση με 17 νεκρούς σε ουκρανική πόλη, μία ημέρα μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ

Reporter.gr Newsroom

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Δεκαεπτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σκοτώθηκαν το Σάββατο σε ρωσική επίθεση στη νότια ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε συμφωνία για την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ, σε μια εξέλιξη που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το Κίεβο.

Ένα εξάχρονο κορίτσι ήταν μεταξύ των θυμάτων, όταν ένα από τα πλήγματα μετέτρεψε τμήμα πολυκατοικίας σε σωρούς ερειπίων. Ο παππούς της, Ανατόλι Τσούμνι, στεκόταν πάνω από το σώμα της και έκλαιγε με λυγμούς. Η σορός της, τοποθετημένη στο έδαφος μέσα σε έναν λευκό σάκο, είχε ανασυρθεί από τα συντρίμμια από τα σωστικά συνεργεία.

«Τα γενέθλιά της θα ήταν στο τέλος του μήνα», είπε με δάκρυα στα μάτια, σύμφωνα με το Reuters.

Άλλοι δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση κατά της βιομηχανικής πόλης, τα περίχωρα της οποίας απέχουν λιγότερο από 30 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου.

«Σήμερα, η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ, ρίχνοντας πέντε κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης σε κατοικημένα κτίρια στη Ζαπορίζια», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ασκώντας μία από τις πιο έντονες επικρίσεις του μέχρι σήμερα προς τον Λευκό Οίκο.

Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις

Ήταν η τρίτη επίθεση με μεγάλο αριθμό θυμάτων στην Ουκρανία μέσα σε μία εβδομάδα.

Σχεδόν 80 άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσικά πλήγματα την Τετάρτη και την Πέμπτη. Ανάμεσά τους ήταν τουλάχιστον 30 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από βόμβα στην ανατολική πόλη-φρουρά Κραματόρσκ και άλλοι 22 που σκοτώθηκαν από πύραυλο στην πόλη Πριλούκι, περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου.

Ανώτερος αξιωματούχος στη Ζαπορίζια, ο Μιχαΐλο Σεμίκιν, δήλωσε ότι η Ρωσία έπληξε ταυτόχρονα πολλές τοποθεσίες τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Οι διασώστες σκαρφάλωναν πάνω στα συντρίμμια για να απεγκλωβίσουν ζωντανούς και άλλους ενοίκους του κτιρίου. Ένας άνδρας, του οποίου το πόδι είχε παγιδευτεί στα ερείπια, ούρλιαζε από τον πόνο καθώς οι διασώστες προσπαθούσαν να τον απελευθερώσουν.

Η Ναταλία Μαλιτσέβα, 49 ετών, κάτοικος της περιοχής, οι γονείς της οποίας πέθαναν στο νοσοκομείο αφού είχαν ανασυρθεί από τα συντρίμμια, ήταν συντετριμμένη από τη θλίψη και την οργή.

«Αν (οι Ρώσοι) έχουν χρήματα, θα μπορούν να συνεχίσουν να μας πολεμούν», είπε.

«Πόσες ζωές έχουν χαθεί εδώ, πόσα σπίτια έχουν καταστραφεί; Πόσοι αθώοι άνθρωποι έχουν πεθάνει στο μεταξύ;»

Η Ζαπορίζια, η οποία είχε προπολεμικό πληθυσμό άνω των 700.000 κατοίκων, αποτελεί τακτικό στόχο των ρωσικών βομβαρδισμών, με τις επιθέσεις να εντείνονται τους τελευταίους μήνες.



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