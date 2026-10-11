ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μετά τη Γαλλία, στο στόχαστρο των αγορών η Ιταλία – «Καμπανάκι» της Goldman Sachs για το χρέος
Ειδήσεις
21:16 - 11 Οκτ 2026

Μετά τη Γαλλία, στο στόχαστρο των αγορών η Ιταλία – «Καμπανάκι» της Goldman Sachs για το χρέος

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Μετά τη δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται και στην Ιταλία, καθώς τα νέα σχέδια κρατικών δαπανών αναμένεται να διευρύνουν το έλλειμμα και να επιβαρύνουν περαιτέρω το δημόσιο χρέος της χώρας.

Σύμφωνα με αναλυτές της Goldman Sachs, η ιταλική κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα τον προϋπολογισμό της, ενσωματώνοντας πρόσθετες δαπάνες για την άμυνα και την ενέργεια. Τα μέτρα, συνολικού ύψους 28 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία, εγκρίθηκαν στις 2 Οκτωβρίου από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

Οι νέες προβλέψεις ανεβάζουν τον στόχο για το έλλειμμα στο 3,4% του ΑΕΠ το 2027 και στο 3,2% το 2028, έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων 2,8% και 2,5% αντίστοιχα.

Ο Φιλίπο Ταντέι, ανώτερος οικονομολόγος της Goldman Sachs για την Ευρώπη, προειδοποιεί ότι τα υψηλότερα ελλείμματα και οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων ενδέχεται να οδηγήσουν το δημόσιο χρέος σε ανοδική τροχιά έως το 2028. Εκτιμά, μάλιστα, ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα σταθεροποιηθεί κοντά στο 137%, στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη.

Οι ανησυχίες εντείνονται ενόψει των εκλογών, που πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο έως τις 22 Δεκεμβρίου 2027. Ένας αμφίρροπος εκλογικός αγώνας θα μπορούσε να περιορίσει τα περιθώρια δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Παρά τους κινδύνους, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η Ιταλία βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τη Γαλλία, χάρη στην πολιτική σταθερότητα και την πορεία των μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, επενδυτές προειδοποιούν ότι οι υψηλές αποδόσεις μπορεί να καταστήσουν σύντομα και το ιταλικό χρέος αδύναμο κρίκο της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλικό χρέος: Μεγαλύτερος κίνδυνος από την ελληνική κρίση;
Ειδήσεις

Γαλλικό χρέος: Μεγαλύτερος κίνδυνος από την ελληνική κρίση;

Ευρωαγορές: Ράλι 1% από την αποκλιμάκωση των ομολόγων – Η συμφωνία της SpaceX «σφυροκοπά» τις τηλεπικοινωνίες
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Ράλι 1% από την αποκλιμάκωση των ομολόγων – Η συμφωνία της SpaceX «σφυροκοπά» τις τηλεπικοινωνίες

Πολ Κρούγκμαν: «Καμπανάκι» για την κρίση χρέους στην Γαλλία
Ειδήσεις

Πολ Κρούγκμαν: «Καμπανάκι» για την κρίση χρέους στην Γαλλία

Ιταλία: Εγκρίθηκε η αμφιλεγόμενη εκλογική μεταρρύθμιση της Μελόνι - Με μπόνους εδρών οι εκλογές
Ειδήσεις

Ιταλία: Εγκρίθηκε η αμφιλεγόμενη εκλογική μεταρρύθμιση της Μελόνι - Με μπόνους εδρών οι εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
11/10/2026 - 22:11

Σταμάτης Φασουλής: Έζησα τη ζωή όσο κανείς. Πολλές φορές, παραστράτησα για να τη ζήσω

Υγεία
11/10/2026 - 21:46

Ντεκαφεϊνέ καφές: Η απρόσμενη επίδραση στη μνήμη που εντόπισαν οι επιστήμονες

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
11/10/2026 - 21:45

Κάρτ ποστάλ απ’ την Πνύκα

Magazino
11/10/2026 - 21:33

Άννα Καλαϊτζίδου: Το κυνήγι της δημοσιότητας δεν είναι κομμάτι της δουλειάς μου

Ειδήσεις
11/10/2026 - 21:19

Associated Press: Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την Ελλάδα

Ειδήσεις
11/10/2026 - 21:16

Μετά τη Γαλλία, στο στόχαστρο των αγορών η Ιταλία – «Καμπανάκι» της Goldman Sachs για το χρέος

Ειδήσεις
11/10/2026 - 20:59

Αργεί ακόμη η συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ - Πού πέφτει το «ψαλίδι»

Πολιτική
11/10/2026 - 20:41

ΠΑΣΟΚ εναντίον Τσίπρα μετά από υβριστικό άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη

Ειδήσεις
11/10/2026 - 20:23

Παραμένει κλειστό το σχολικό συγκρότημα Γκράβας - Αιχμές Δούκα για το υπουργείο Παιδείας

Ειδήσεις
11/10/2026 - 19:12

O Ζελένσκι αποδέχθηκε την «ενεργειακή εκεχειρία», που ανακοίνωσε ο Τραμπ - Αναμονή για τη Μόσχα

Ειδήσεις
11/10/2026 - 18:23

Νεκρός και ο δεύτερος τραυματίας από το δυστύχημα στη Motor Oil

Πολιτική
11/10/2026 - 16:36

Κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, με αφορμή ανάρτηση του Σκέρτσου

Ειδήσεις
11/10/2026 - 15:52

Ο Μπέρναμ ανοίγει δρόμο για ανατροπή του Brexit: «Υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα», καταγγέλλει

Ανεμοδείκτης
11/10/2026 - 15:17

Ο Τζίμι Κίμελ σατιρίζει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τα δικά της λόγια

Magazino
11/10/2026 - 15:11

Αυτή η «Φούσκα» ήρθε για να μείνει

Πολιτική
11/10/2026 - 14:11

Στις κινητοποιήσεις των αλιέων του Ηρακλείου η Ελένη Βατσινά: «Ανάγκη για ουσιαστικές λύσεις»

Ειδήσεις
11/10/2026 - 13:59

Πάπας Λέων: Διαγνώστηκε με όζο στον πνεύμονα - Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Επιχειρήσεις
11/10/2026 - 13:42

Open Cosmos: Οκταπλασιάζει την ελληνική ομάδα και επεκτείνεται με νέες εγκαταστάσεις

Ειδήσεις
11/10/2026 - 13:27

Εγκλωβισμένοι και πεινασμένοι Ουκρανοί αναζητούν διέξοδο από την πρώτη γραμμή του μετώπου

Πολιτική
11/10/2026 - 13:09

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους «βαρόνους» της παράταξής του

Ειδήσεις
11/10/2026 - 12:46

Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να αντικαταστήσει τον Ζελένσκι - «Φωνές» στις ΗΠΑ για τη συμφωνία με τον Πούτιν

Πολιτική
11/10/2026 - 12:26

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας

Ειδήσεις
11/10/2026 - 11:59

Τουλάχιστον 12 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας από επιθέσεις των Χούθι

Πολιτική
11/10/2026 - 11:07

Μπασκετική μεταγραφή για τον Τσίπρα: Ο Άγγελος Κορωνιός στην ΕΛΑΣ

Πολιτική
11/10/2026 - 10:29

Μητσοτάκης: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία αποκτά «απτό περιεχόμενο»: την ενέργεια και την άμυνα

Πολιτική
11/10/2026 - 10:15

New York Times: Πώς στέκονται οι Έλληνες απέναντι στις καταγγελίες κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11/10/2026 - 09:54

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τη χωροταξία και το περιβάλλον

Ειδήσεις
10/10/2026 - 22:40

WSJ: H Κίμπερλι Γκιλφόιλ καυχιόταν στο Νταβός για ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και πολυτελείς διαμονές

Ειδήσεις
10/10/2026 - 21:51

Πεντάγωνο: 21 οι Αμερικανοί στρατιωτικοί που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
10/10/2026 - 20:50

Ο Πάπας επικρίνει τη θανατική ποινή μετά την ανακοίνωση του Χέγκσεθ για δημόσια εκτέλεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ