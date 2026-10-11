Μετά τη Γαλλία, στο στόχαστρο των αγορών η Ιταλία – «Καμπανάκι» της Goldman Sachs για το χρέος

Μετά τη δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται και στην Ιταλία, καθώς τα νέα σχέδια κρατικών δαπανών αναμένεται να διευρύνουν το έλλειμμα και να επιβαρύνουν περαιτέρω το δημόσιο χρέος της χώρας.

Σύμφωνα με αναλυτές της Goldman Sachs, η ιταλική κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα τον προϋπολογισμό της, ενσωματώνοντας πρόσθετες δαπάνες για την άμυνα και την ενέργεια. Τα μέτρα, συνολικού ύψους 28 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία, εγκρίθηκαν στις 2 Οκτωβρίου από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

Οι νέες προβλέψεις ανεβάζουν τον στόχο για το έλλειμμα στο 3,4% του ΑΕΠ το 2027 και στο 3,2% το 2028, έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων 2,8% και 2,5% αντίστοιχα.

Ο Φιλίπο Ταντέι, ανώτερος οικονομολόγος της Goldman Sachs για την Ευρώπη, προειδοποιεί ότι τα υψηλότερα ελλείμματα και οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων ενδέχεται να οδηγήσουν το δημόσιο χρέος σε ανοδική τροχιά έως το 2028. Εκτιμά, μάλιστα, ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα σταθεροποιηθεί κοντά στο 137%, στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη.

Οι ανησυχίες εντείνονται ενόψει των εκλογών, που πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο έως τις 22 Δεκεμβρίου 2027. Ένας αμφίρροπος εκλογικός αγώνας θα μπορούσε να περιορίσει τα περιθώρια δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Παρά τους κινδύνους, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η Ιταλία βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τη Γαλλία, χάρη στην πολιτική σταθερότητα και την πορεία των μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, επενδυτές προειδοποιούν ότι οι υψηλές αποδόσεις μπορεί να καταστήσουν σύντομα και το ιταλικό χρέος αδύναμο κρίκο της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων.