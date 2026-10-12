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Κόστα: Αμετακίνητη η ΕΕ για τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας
Ειδήσεις
15:21 - 12 Οκτ 2026

Κόστα: Αμετακίνητη η ΕΕ για τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom

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Ερωτηθείσα για τις αμερικανικές ανακοινώσεις περί πιθανής επαναπροσέγγισης ΗΠΑ και Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα, η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πινό, τόνισε ότι η θέση της ΕΕ δεν έχει αλλάξει και ότι η Ένωση συνεχίζει την προσπάθεια απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.  

«Η θέση της Ευρώπης είναι ξεκάθαρη, σταδιακά καταργούμε την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία και παραμένουμε σταθεροί σε αυτή τη θέση. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιο είναι το τίμημα της εξάρτησης από τις εισαγωγές από τη Ρωσία. Γι’ αυτό συνεχίζουμε την ίδια πορεία. Καταργούμε σταδιακά αυτή την εξάρτηση και, ασφαλώς, δεν θέλουμε να τροφοδοτούμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, στον οποίο συμβάλλουν αυτά τα ορυκτά καύσιμα», δήλωσε.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επανέλαβε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η ΕΕ μένει ενωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας και σκοπεύει να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία με νέες κυρώσεις, μέχρι η Μόσχα να δείξει με πράξεις ότι δεσμεύεται να τερματίσει τον πόλεμο. «Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από την Ουκρανία. Η ΕΕ παραμένει ενωμένη και ακλόνητη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και σε όλες τις προσπάθειες για να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, κατήγγειλε ότι η Ρωσία συνεχίζει να κλιμακώνει, εντείνοντας τις επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία, καθώς και τις υβριδικές επιθέσεις κατά κρατών-μελών της ΕΕ. «Αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο», υπογράμμισε, αναφερόμενος στην απόφαση των κρατών-μελών να εγκρίνουν σχεδόν 1.600 νέες καταχωρίσεις στον κατάλογο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο το στρατιωτικοβιομηχανικό της σύμπλεγμα. Όπως επισήμανε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη διεύρυνση του καταλόγου κυρώσεων από την έναρξη της εισβολής πλήρους κλίμακας της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Οι ενέργειες της Ρωσίας δεν θα κάμψουν την αποφασιστικότητά μας. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση, έως ότου η Ρωσία προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αποδείξει ότι δεσμεύεται πραγματικά να τερματίσει τον πόλεμο», κατέληξε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

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