Μελόνι: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους

Στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους αναφέρθηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται μακροπρόθεσμες και διαρθρωτικές λύσεις, με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας σε εκπροσώπους της βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης τόνισε ότι είναι αναγκαίο να αναζητηθεί σύντομα μια κοινή ευρωπαϊκή λύση, η οποία θα συμβάλει στη συγκράτηση της τιμής του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Χρειάζονται διαρθρωτικές λύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιοριστεί σε προσωρινές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, η Τζόρτζια Μελόνι υπενθύμισε ότι η κυβέρνησή της έχει ήδη διαθέσει περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ, με στόχο να προστατεύσει τους Ιταλούς πολίτες από τις αυξήσεις των τιμών.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να συνυπολογίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν, του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ και της αστάθειας στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν το κόστος της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορών.

Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένοι παράγοντες ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν και πλήττουν ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, την παραγωγική δραστηριότητα και τα δημόσια οικονομικά.

Η Μελόνι επισήμανε, επίσης, ότι το ζήτημα έχει ήδη τεθεί από τον υπουργό Οικονομικών της Ιταλίας, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ (Ecofin).

Η ίδια προανήγγειλε ότι θα επαναφέρει το θέμα σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη και την Παρασκευή, επιδιώκοντας την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους.

«Η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη της ότι η κρίση στο Ιράν, το κλείσιμο του Ορμούζ και η αστάθεια στην Ερυθρά Θάλασσα αυξάνουν το κόστος της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορών. Κυρίως, όμως, τροφοδοτούν έναν πληθωρισμό που ξεφεύγει από τον έλεγχό μας, αλλά επηρεάζει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, τα παραγωγικά συστήματα και τη δημόσια οικονομία», ανέφερε.

Καταλήγοντας, η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση για ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του προβλήματος απλή, λογική και υπεύθυνη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.