ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μελόνι: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους
Ειδήσεις
17:48 - 12 Οκτ 2026

Μελόνι: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους αναφέρθηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται μακροπρόθεσμες και διαρθρωτικές λύσεις, με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πιο αναλυτικά, μιλώντας σε εκπροσώπους της βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης τόνισε ότι είναι αναγκαίο να αναζητηθεί σύντομα μια κοινή ευρωπαϊκή λύση, η οποία θα συμβάλει στη συγκράτηση της τιμής του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Χρειάζονται διαρθρωτικές λύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιοριστεί σε προσωρινές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, η Τζόρτζια Μελόνι υπενθύμισε ότι η κυβέρνησή της έχει ήδη διαθέσει περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ, με στόχο να προστατεύσει τους Ιταλούς πολίτες από τις αυξήσεις των τιμών.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να συνυπολογίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν, του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ και της αστάθειας στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν το κόστος της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορών.

Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένοι παράγοντες ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν και πλήττουν ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, την παραγωγική δραστηριότητα και τα δημόσια οικονομικά.

Η Μελόνι επισήμανε, επίσης, ότι το ζήτημα έχει ήδη τεθεί από τον υπουργό Οικονομικών της Ιταλίας, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ (Ecofin).

Η ίδια προανήγγειλε ότι θα επαναφέρει το θέμα σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη και την Παρασκευή, επιδιώκοντας την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους.

«Η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη της ότι η κρίση στο Ιράν, το κλείσιμο του Ορμούζ και η αστάθεια στην Ερυθρά Θάλασσα αυξάνουν το κόστος της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορών. Κυρίως, όμως, τροφοδοτούν έναν πληθωρισμό που ξεφεύγει από τον έλεγχό μας, αλλά επηρεάζει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, τα παραγωγικά συστήματα και τη δημόσια οικονομία», ανέφερε.

Καταλήγοντας, η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση για ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του προβλήματος απλή, λογική και υπεύθυνη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φυσικό αέριο: Άλμα άνω του 150% στις τιμές στην Ευρώπη – Έρχεται νέος χρόνος ακρίβειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φυσικό αέριο: Άλμα άνω του 150% στις τιμές στην Ευρώπη – Έρχεται νέος χρόνος ακρίβειας

Bloomberg: Άνοδος για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μετά τη συμφωνία ΕΕ – Κίνας για τα υβριδικά
Ειδήσεις

Bloomberg: Άνοδος για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μετά τη συμφωνία ΕΕ – Κίνας για τα υβριδικά

Οι Κλωστοϋφαντουργοί ζητούν ένταξη στο νέο πακέτο στήριξης για το ενεργειακό κόστος
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Οι Κλωστοϋφαντουργοί ζητούν ένταξη στο νέο πακέτο στήριξης για το ενεργειακό κόστος

ΕΕ: Θέτει ετήσιο πλαφόν στις εισαγωγές κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων
Ειδήσεις

ΕΕ: Θέτει ετήσιο πλαφόν στις εισαγωγές κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/10/2026 - 18:40

Γερμανία: Εκτίναξη του δημόσιου χρέους στο 78,25% του ΑΕΠ έως το 2030

Ειδήσεις
12/10/2026 - 18:22

ΥΠΕΝ: Χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων σε έξι νησιά

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/10/2026 - 18:22

ΕΚΤΕΡ: Υπέγραψε σύμβαση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας

Εμπορεύματα
12/10/2026 - 18:13

Συναγερμός στις αγορές πετρελαίου μετά την επίθεση στο Ριάντ και τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Ναυτιλία
12/10/2026 - 18:08

Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου: 24 υποτροφίες για πρωτοετείς σε όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Ανακοινώσεις
12/10/2026 - 18:01

Πετρόπουλος: Οριστική συμφωνία για εξαγορά της Τζώρτζης Εμπορία και Σέρβις Αυτοκινήτων έναντι €6,5 εκατ.

Ειδήσεις
12/10/2026 - 17:54

ΕΕ: «Μπλόκο» στη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης στις ΗΠΑ – Προειδοποίηση στις ψηφιακές πλατφόρμες

Ειδήσεις
12/10/2026 - 17:48

Μελόνι: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους

Σχόλια Αγοράς
12/10/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: «Φρένο» στο τριήμερο πτωτικό σερί με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
12/10/2026 - 17:23

Ιράν κατά Ρούμπιο για ελληνοπερσικούς πολέμους: Διαστρεβλώνεις την ιστορία και αδικείς τον ελληνικό πολιτισμό

Χρηματιστήρια
12/10/2026 - 17:09

Wall: Μικτές τάσεις στη σκιά της γεωπολιτικής έντασης – Στο επίκεντρο τράπεζες και πληθωρισμός

Πολιτική
12/10/2026 - 17:07

Καμμένος: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στις δεύτερες εκλογές – Τα «πυρά» κατά Σαμαρά

Ειδήσεις
12/10/2026 - 16:57

70 χρόνια Ίδρυμα Ευγενίδου: Νέο πρόγραμμα γεμάτο επιστήμη, τεχνολογία και ανακαλύψεις

Ειδήσεις
12/10/2026 - 16:49

ΗΠΑ: Έφοδος στο σπίτι της δημοκρατικής βουλευτή Ιλχάν Ομάρ στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για έγγραφα μετανάστευσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/10/2026 - 16:47

Φυσικό αέριο: Άλμα άνω του 150% στις τιμές στην Ευρώπη – Έρχεται νέος χρόνος ακρίβειας

Πολιτική
12/10/2026 - 16:41

Χρηστίδης: 82 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας - Η ειρήνη και η δημοκρατία απαιτούν εγρήγορση

Ανακοινώσεις
12/10/2026 - 16:34

Capital Maritime: Από τις 13 Οκτωβρίου η δημόσια προσφορά – Στόχος άντλησης €250 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/10/2026 - 16:28

Τράπεζα Κύπρου: Επιστροφή στην Ελλάδα και σενάρια για την επόμενη μέρα – Οι επενδύσεις των €240 εκατ. στην τεχνολογία

Εργασιακά
12/10/2026 - 16:27

Κεραμέως: Σε 9 μήνες 76.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά μέσα από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
12/10/2026 - 16:21

Bloomberg: Άνοδος για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μετά τη συμφωνία ΕΕ – Κίνας για τα υβριδικά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/10/2026 - 16:19

Μητσοτάκης: 14 ανακατασκευασμένοι συρμοί στον Ηλεκτρικό – Στόχος η μείωση των χρονοαποστάσεων

Αναλύσεις
12/10/2026 - 16:03

Η Euronext καλωσορίζει τη Verallis στην Euronext Growth της Αθήνας

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/10/2026 - 16:02

ΕΛΓΑ: Έως 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις για τις ζημιές στο Οροπέδιο Λασιθίου

Φορολογία
12/10/2026 - 15:59

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ – Όλες οι αλλαγές

Οικονομία
12/10/2026 - 15:55

Στουρνάρας: Αναγκαίο να διατηρήσουμε υπό έλεγχο τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ

Magazino
12/10/2026 - 15:51

ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο – Πότε υποβάλλονται ενστάσεις

Επιχειρήσεις
12/10/2026 - 15:50

Η Choose αναλαμβάνει τη στρατηγική αναβάθμιση της εταιρικής και ψηφιακής παρουσίας της TSAL Industry

Ειδήσεις
12/10/2026 - 15:47

Ριάντ: Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων μετά το φονικό πλήγμα των Χούθι στο αεροδρόμιο

Ειδήσεις
12/10/2026 - 15:42

Υπόθεση Marfin: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο και για τους τρεις προφυλακισμένους

Αναλύσεις
12/10/2026 - 15:36

UBS: Βλέπει» νέα περιθώρια ανόδου στις ελληνικές τράπεζες – 36% η δυνητική απόδοση της Πειραιώς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ