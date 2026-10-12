Γερμανία: Εκτίναξη του δημόσιου χρέους στο 78,25% του ΑΕΠ έως το 2030

Σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους της Γερμανίας τα επόμενα χρόνια προβλέπει το Συμβούλιο Σταθερότητας της χώρας, εκτιμώντας ότι το 2030 θα ανέλθει στο 78,25% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), από 62,8% το 2025.

Το Συμβούλιο Σταθερότητας, το οποίο συντονίζει τα δημοσιονομικά ζητήματα μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των κρατιδίων, ανακοίνωσε τις προβλέψεις του τη Δευτέρα, αποτυπώνοντας την αναμενόμενη διεύρυνση των δημοσιονομικών μεγεθών της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Την ίδια ώρα, ανοδική πορεία αναμένεται να ακολουθήσει και το δημοσιονομικό έλλειμμα. Από 2,9% του ΑΕΠ το 2025, προβλέπεται να αυξηθεί στο 5,25% το επόμενο έτος, ενώ έως το 2030 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 4,5% της οικονομικής παραγωγής, σύμφωνα με το Reuters.

Υπέρβαση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών ορίων

Οι προβλέψεις για τη Γερμανία δείχνουν ότι τόσο το δημόσιο χρέος όσο και το έλλειμμα αναμένεται να υπερβούν τα όρια αναφοράς που προβλέπονται από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ, το δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών-μελών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος προβλέπεται να διατηρείται κάτω από το 60% του ΑΕΠ.

Η αύξηση των δημοσιονομικών μεγεθών συνδέεται με την ενίσχυση των δημόσιων δαπανών, καθώς η γερμανική κυβέρνηση προωθεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για τις υποδομές και έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς στον κρατικό δανεισμό για την κάλυψη αμυντικών αναγκών.

Το ταμείο των 500 δισ. ευρώ και οι αμυντικές δαπάνες

Κεντρικό ρόλο στην αύξηση του δανεισμού αναμένεται να διαδραματίσει το ταμείο υποδομών, ύψους 500 δισ. ευρώ, το οποίο προορίζεται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, καθώς και η χαλάρωση των περιορισμών που ίσχυαν για τον δανεισμό με σκοπό την κάλυψη αμυντικών δαπανών.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας και ασθενούς ανάπτυξης. Παράλληλα, συνεπάγεται αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες για το γερμανικό κράτος, οι οποίες αποτυπώνονται στις προβλέψεις για το χρέος και το έλλειμμα.

Κλίνγκμπαϊλ: Οι επενδύσεις δίνουν ώθηση στην οικονομία

Την εκτίμηση ότι η γερμανική οικονομία αρχίζει να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης διατύπωσε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σταθερότητας.

«Έπειτα από χρόνια στασιμότητας, αρχίζει να διαφαίνεται μια οικονομική ανάκαμψη», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες επενδύσεις αποτελούν βασικό παράγοντα στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας.

«Πάνω απ’ όλα, είναι οι επενδύσεις μας εκείνες που δίνουν ώθηση στην οικονομία και μας βοηθούν έπειτα από χρόνια ασθενούς ανάπτυξης», πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών.