Μασκ: Ρεκόρ χρηματοδότησης με $366 εκατ. για τη νίκη των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές

Περίπου 366 εκατ. δολάρια έχει δαπανήσει μέχρι στιγμής ο Έλον Μασκ στον προεκλογικό κύκλο των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 στις ΗΠΑ, εκ των οποίων τουλάχιστον 276 εκατ. δολάρια από τον Ιούλιο και μετά, με στόχο την ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με στοιχεία χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών, τα οποία επικαλείται δημοσίευμα των New York Times, οι πολιτικές δωρεές του Μασκ ενδέχεται να τον καταστήσουν τον μεγαλύτερο μεμονωμένο πολιτικό χρηματοδότη στις φετινές εκλογικές αναμετρήσεις. Τα σχετικά ποσά επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της επιτροπής πολιτικής δράσης του, America PAC.

Οι δαπάνες του επιχειρηματία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης, καθώς οι Δημοκρατικοί έχουν ενισχύσει τις προσπάθειές τους να διεκδικήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Παράλληλα, διακυβεύονται σημαντικά ζητήματα για τον ίδιο τον Μασκ. Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τις κρατικές συμβάσεις της SpaceX, της διαστημικής εταιρείας στην οποία είναι διευθύνων σύμβουλος, καθώς και για τη δράση του ως επικεφαλής του υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) υπό την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Πού κατευθύνθηκαν τα εκατομμύρια

Ο προεκλογικός κύκλος που εξετάζεται ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2025. Από τότε, οι συνολικές πολιτικές δαπάνες του Μασκ ανέρχονται σε περίπου 366 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Από τον Ιούλιο και μετά, τουλάχιστον 276 εκατ. δολάρια κατευθύνθηκαν σε οργανώσεις που στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς και στην προσωπική του επιτροπή πολιτικής δράσης.

Αναλυτικότερα:

158 εκατ. δολάρια δόθηκαν στο Senate Leadership Fund, μια επιτροπή που στηρίζει την εκλογή Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία και συνδέεται με τον επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, Τζον Θουν, από τη Νότια Ντακότα.

76 εκατ. δολάρια κατευθύνθηκαν στο America PAC, την επιτροπή πολιτικής δράσης του Μασκ.

20 εκατ. δολάρια δόθηκαν στο Congressional Leadership Fund, το οποίο στηρίζει Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και συνδέεται με τον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, από τη Λουιζιάνα.

10 εκατ. δολάρια διατέθηκαν στη Lone Star Liberty PAC, η οποία υποστηρίζει την υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανού γενικού εισαγγελέα του Τέξας, Κεν Πάξτον, για μία έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ.

10 εκατ. δολάρια δόθηκαν στην Ένωση Ρεπουμπλικανών Κυβερνητών (Republican Governors Association).

2 εκατ. δολάρια κατευθύνθηκαν στην Ένωση Ρεπουμπλικανών Γενικών Εισαγγελέων.

Στο Τέξας, ο Πάξτον διεκδικεί την εκλογή του στη Γερουσία απέναντι στον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο. Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, οι δύο υποψήφιοι εμφανίζονται σε αμφίρροπη αναμέτρηση.

Η δράση του America PAC

Το America PAC έχει αναπτύξει δραστηριότητα υπέρ υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε επτά πολιτείες όπου οι εκλογικές αναμετρήσεις χαρακτηρίζονται αμφίρροπες, καθώς και σε περισσότερες από 30 εκλογικές περιφέρειες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους New York Times, ο Μασκ έχει χρηματοδοτήσει και οργανώσεις που δεν υποχρεούνται να δημοσιοποιούν την ταυτότητα των δωρητών τους. Την πληροφορία επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του America PAC, χωρίς να παρατίθενται στο δημοσίευμα περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα ποσά ή τους αποδέκτες.

Οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου 2026 θα καθορίσουν τη νέα σύνθεση του Κογκρέσου, με τον έλεγχο των δύο σωμάτων να αποτελεί βασικό διακύβευμα για τα δύο μεγάλα κόμματα. Οι πολιτικές χρηματοδοτήσεις του Μασκ αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας στήριξης των Ρεπουμπλικανών, ενώ παράλληλα εντείνονται οι πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τον κυβερνητικό του ρόλο.