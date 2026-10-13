Προβλήματα και για τους Τούρκους με τον Αμερικανό πρέσβη: Έχει υπερβεί τα όρια

Κριτική από την τουρκική αντιπολίτευση δέχεται ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, με αιχμή τις επαφές του με υπουργούς Εξωτερικών άλλων χωρών στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και την επιλογή του να διαμένει εκτός της τουρκικής πρωτεύουσας.

Ο Ναμίκ Ταν, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Γενί Παρτί, κατηγορεί τον Αμερικανό διπλωμάτη ότι υπερβαίνει τα όρια του θεσμικού του ρόλου και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις για τη στάση του.

Ο Ταν αμφισβητεί τις προτεραιότητες του Μπάρακ, υποστηρίζοντας ότι επικεντρώνεται περισσότερο στην περιφερειακή πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στις σχέσεις του με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, παρά στα καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση του ως πρέσβη στην Άγκυρα.

«Θα καλέσετε στο υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν διαμένει στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, δίνει προτεραιότητα στην οργάνωση των σχέσεων του Τραμπ με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής αντί των καθηκόντων της πρεσβείας του, επιλέγει κατά το δοκούν το ιδανικό καθεστώς για την Τουρκία και τώρα δεν διστάζει να υποδέχεται υπουργούς Εξωτερικών άλλων κρατών στο δικό μας έδαφος;», διερωτήθηκε.

Επέκταση της κριτικής και σε άλλους Αμερικανούς πρέσβεις

Σε δηλώσεις του στην αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Τζουμχουριέτ, ο Ταν διεύρυνε την κριτική του, στρέφοντας τα πυρά του και κατά της πρακτικής του Ντόναλντ Τραμπ να διορίζει πρέσβεις σε χώρες με τις οποίες διατηρεί στενές σχέσεις πρόσωπα που, κατά τον ίδιο, δεν τηρούν τους κανόνες της διπλωματίας.

«Μας αναγκάζουν να ανεχόμαστε μια διπλωματική ντροπή χωρίς προηγούμενο στην ιστορία μας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διορίζει πρέσβεις σε πολλές χώρες με τις οποίες διατηρεί στενές σχέσεις, ανθρώπους που αγνοούν τους κανόνες, το πρωτόκολλο και τη διπλωματική αβροφροσύνη», δήλωσε.