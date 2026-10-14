Ουκρανία: «Μπλόκο» της SpaceX στο Starlink – Προβλήματα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις

Προβλήματα στη διεξαγωγή στρατιωτικών αποστολών στην Ουκρανία φέρεται να έχει προκαλέσει ο περιορισμός ορισμένων υπηρεσιών του δορυφορικού συστήματος Starlink από τη SpaceX, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τετάρτη ο προεδρικός σύμβουλος Σερχίι Μπεσκρέστνοφ, όπως μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατιωτική έκδοση του συστήματος διακόπτει τη λειτουργία της όταν η ταχύτητα υπερβαίνει τα 100 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ο περιορισμός, όπως υποστήριξε, έχει δημιουργήσει δυσκολίες σε επιχειρησιακές δραστηριότητες των ουκρανικών δυνάμεων.

«Οι αμυντικές μας δυνάμεις δεν είχαν λάβει προειδοποίηση για αυτόν τον περιορισμό, γεγονός που οδήγησε στη διατάραξη αρκετών αποστολών», ανέφερε ο Μπεσκρέστνοφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Την ύπαρξη προβλημάτων στη λειτουργία του Starlink επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το Reuters, πηγή από το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο νοτιοανατολικό μέτωπο.

Μέχρι στιγμής, από τις συγκεκριμένες πληροφορίες δεν προκύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των επιπτώσεων στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ δεν παρατίθεται επίσημη τοποθέτηση της SpaceX σχετικά με τον περιορισμό.