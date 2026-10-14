Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Δεν έχουν διαχυθεί ακόμη στην οικονομία οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια

Οι αυξημένες τιμές ενέργειας εξακολουθούν να τροφοδοτούν τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, χωρίς ωστόσο οι επιπτώσεις τους να έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής στην ευρύτερη οικονομία, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας σε εκδήλωση του CNN στην Μπανγκόκ, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η επικεφαλής της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι οι αξιωματούχοι παρακολουθούν στενά τον τρόπο με τον οποίο οι έμμεσες επιπτώσεις των ενεργειακών ανατιμήσεων μεταφέρονται στην οικονομία, προκειμένου να αξιολογήσουν εγκαίρως το ενδεχόμενο εμφάνισης δευτερογενών πληθωριστικών πιέσεων.

«Δεν βλέπουμε ακόμη τίποτα τέτοιο», ανέφερε την Τετάρτη η Λαγκάρντ, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως ακόμη και οι πρώτες ενδείξεις ενδεχόμενων δευτερογενών επιδράσεων.

Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Η ΕΚΤ έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων, αντιδρώντας στην αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, οι μισθολογικές διεκδικήσεις δεν εμφανίζουν ανησυχητικές ενδείξεις και οι πληθωριστικές προσδοκίες παραμένουν σταθερές, οι οικονομολόγοι και οι επενδυτές προεξοφλούν σε μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Τότε αναμένεται να δημοσιοποιηθούν οι νέες οικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ, οι οποίες θα αποτυπώνουν τις εκτιμώμενες επιπτώσεις των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή στην οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό έως το 2028.

Ερωτηθείσα για την προοπτική περαιτέρω αυξήσεων, η Λαγκάρντ επανέλαβε ότι η ΕΚΤ θεωρεί πως βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις, διατηρώντας παράλληλα μια μετρημένη προσέγγιση.

Όπως εξήγησε, οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής λαμβάνονται με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα και επανεξετάζονται σε κάθε συνεδρίαση. Η τράπεζα θα αξιολογήσει προσεκτικά τα νέα στοιχεία, με γνώμονα τον μεσοπρόθεσμο στόχο για πληθωρισμό 2%, ο οποίος, όπως σημείωσε, εξακολουθεί να είναι εφικτός υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η δημοσιονομική αβεβαιότητα στη Γαλλία και οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων

Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στις αγορές της Ευρωζώνης, καθώς η χώρα εισέρχεται στην περίοδο προετοιμασίας για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Οι επενδυτές περιορίζουν τις θέσεις τους σε γαλλικά ομόλογα, εκφράζοντας ανησυχίες για τη δυνατότητα της χώρας να μειώσει το υψηλό δημοσιονομικό της έλλειμμα. Οι πιέσεις έχουν συμβάλει στην άνοδο των αποδόσεων, ενώ επηρεάζουν και τις αγορές ομολόγων άλλων χωρών της Ευρωζώνης με υψηλό δημόσιο χρέος.

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλεί δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν και ο ακροαριστερός Ζαν-Λικ Μελανσόν θα μπορούσαν να περάσουν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Λαγκάρντ απέφυγε να δεσμευτεί για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του μηχανισμού προστασίας της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής (Transmission Protection Instrument – TPI), ο οποίος έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων και άτακτων πιέσεων στις αγορές κρατικών ομολόγων.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, η οποία έχει διατελέσει υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προκλήσεων πρέπει να ξεκινήσει από την ίδια τη χώρα.

«Η πρωταρχική και πρώτη λύση βρίσκεται στο σπίτι μας, στη Γαλλία, και έχει να κάνει με τις δημοσιονομικές πολιτικές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ανάλογες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και άλλες προηγμένες οικονομίες, αν και το ζήτημα αφορά ιδιαίτερα τη Γαλλία.

Τέλος, η Λαγκάρντ δεν θέλησε να σχολιάσει το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποιον ρόλο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF).