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Το Βερολίνο ζητά νέους περιορισμούς στις κινεζικές εισαγωγές
Ειδήσεις
11:53 - 14 Οκτ 2026

Το Βερολίνο ζητά νέους περιορισμούς στις κινεζικές εισαγωγές

Reporter.gr Newsroom

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Η Γερμανία θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επεκτείνει τους περιορισμούς στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων και σε νέους βιομηχανικούς κλάδους, με στόχο να προστατεύσει την ευρωπαϊκή παραγωγή από τον διογκούμενο ανταγωνισμό της Κίνας.  

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το Βερολίνο πιέζει για ποσοστώσεις σε προϊόντα της χημικής βιομηχανίας, των μηχανημάτων και, πιθανώς, της φαρμακοβιομηχανίας, με πρότυπο τη συμφωνία που έκλεισε πρόσφατα για τα κινεζικά υβριδικά αυτοκίνητα. Η γερμανική κυβέρνηση αναμένεται να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει σχετικές προτάσεις μέχρι το τέλος του έτους. Πρόκειται για μέτρα εμπορικής διασφάλισης, που δίνουν στην Ε.Ε. τη δυνατότητα να περιορίζει τις εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων όταν αυτές αυξάνονται απότομα.

Ρεκόρ στο εμπορικό έλλειμμα: 34,8 δισ. δολάρια

Το θέμα θα βρεθεί στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, καθώς οι ηγέτες της Ευρώπης αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις εμπορικές ανισορροπίες με το Πεκίνο. Το έλλειμμα της Ε.Ε. στο εμπόριο με την Κίνα άγγιξε τον Σεπτέμβριο το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, στα 34,8 δισ. δολάρια, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την εισροή φθηνών, επιδοτούμενων κινεζικών προϊόντων που πιέζουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Βρυξέλλες και το Πεκίνο συμφώνησαν σε ένα πακέτο 16 σημείων, που καλύπτει το εμπόριο, τις επενδύσεις, τους ελέγχους στις εξαγωγές και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. αποφάσισε να θέσει πλαφόν 350.000 μονάδων τον χρόνο στις εισαγωγές κινεζικών υβριδικών οχημάτων.

Η γερμανική κυβέρνηση χαιρέτισε τη συμφωνία, αλλά τη βλέπει μόνο ως πρώτο βήμα προς τη μείωση των ανισορροπιών. Παρόμοια στάση πήρε την Τρίτη και ο επίτροπος Οικονομίας, Valdis Dombrovskis, ο οποίος σημείωσε ότι τα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις δεν περιορίζονται στα αυτοκίνητα. Όπως είπε σε συνέντευξή του στην Μπανγκόκ, οι ανισορροπίες αυτές δεν αφορούν μόνο τον τομέα του αυτοκινήτου και οι προσπάθειες πρέπει να επεκταθούν και σε άλλους κλάδους.

Ο συμβιβασμός Merz – Macron για τα αυτοκίνητα

Ο καγκελάριος Friedrich Merz και ο πρόεδρος Emmanuel Macron επιδιώκουν πολιτική συμφωνία ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες, ώστε να δοθεί στην Κομισιόν εντολή να εκπονήσει αυστηρότερα εμπορικά μέτρα. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται επίσης να συζητήσουν πρόσθετες κινήσεις για τη στήριξη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, που παλεύει με αυξημένο ανταγωνισμό και υψηλό κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το Bloomberg, ετοιμάζεται ένας συμβιβασμός μεταξύ Βερολίνου και Παρισιού: η Γαλλία θα έδειχνε μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, ενώ η Γερμανία θα χαλάρωνε τις αντιρρήσεις της για τους κανόνες «Buy European», που ευνοούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Μία από τις πηγές εκτιμά ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες οι δύο ηγέτες να ανακοινώσουν συμφωνία εντός της εβδομάδας, στο περιθώριο της Συνόδου.

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