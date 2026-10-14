Κέιτι Ζακάρια: Η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αποκαλεί τον εαυτό της δικηγόρο. Πολλοί, όμως, αμφιβάλλουν

Ο Λευκός Οίκος προσπάθησε εσπευσμένα την Τρίτη (13/10) να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τα νομικά διαπιστευτήρια της νέας εκπροσώπου Τύπου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζακάρια, η οποία έκανε ένα σύντομο και διστακτικό ντεμπούτο στην αίθουσα ενημέρωσης, ενώ αργότερα δήλωσε ότι είχε περάσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου στην Κίνα — μια χώρα όπου δεν επιτρέπεται σε μη πολίτες να δικηγορούν στα δικαστήρια.

Ο Τραμπ αποκάλεσε τη Ζακάρια «δικηγόρο» κατά την ανακοίνωση του διορισμού της την Παρασκευή, και το προφίλ της στο LinkedIn αναφέρει ότι υπηρέτησε ως νομική σύμβουλος για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Fix California, που ιδρύθηκε από τον Ρικ Γκρενέλ, έναν προβεβλημένο σύμβουλο του Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε την Τρίτη σε ποιον δικηγορικό σύλλογο έχει γίνει δεκτή, η Ζακάρια κατονόμασε την Κίνα — και όχι κάποια αμερικανική πολιτεία ή την Περιφέρεια της Κολούμπια (D.C.), κάτι που θα ήταν απαραίτητο για να ασκήσει κανείς τη δικηγορία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όταν του τέθηκε η ίδια ερώτηση, ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε αν η Ζακάρια άσκησε ποτέ ενεργή δικηγορία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε: «Η Κέιτι μετακόμισε στην Κίνα με τον σύζυγό της μετά την αποφοίτησή της, λόγω της δουλειάς του σε μια αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity), ενώ η ίδια εργάστηκε στο δίκαιο διεθνών συναλλαγών».

Σύμφωνα με τη Washington Post, η Ζακάρια κατέχει πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο Πέπερνταϊν, από το οποίο αποφοίτησε το 2011, όπως επιβεβαίωσε το πανεπιστήμιο. Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Τζαντ Λέγκαμ ήταν ο πρώτος που ανέφερε τα ερωτήματα σχετικά με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός της, σημειώνοντας ότι η Ζακάρια δεν έχει γίνει δεκτή στον δικηγορικό σύλλογο της Καλιφόρνια.

Η Washington Post πραγματοποίησε τη δική της έρευνα και επίσης δεν εντόπισε καμία ενεργή ή παλαιότερη εγγραφή της Ζακάρια σε δικηγορικό σύλλογο.

Αρκετοί ειδικοί στη δεοντολογία του νομικού επαγγέλματος δήλωσαν ότι, εάν κάποιος δεν έχει άδεια άσκησης δικηγορίας αλλά παρουσιάζεται ως δικηγόρος, αυτό δημιουργεί σοβαρά δεοντολογικά και νομικά ζητήματα.

«Το πτυχίο Juris Doctor (J.D.) δεν σε καθιστά δικηγόρο», δήλωσε ο Stephen Gillers, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Ο Bruce A. Green, διευθυντής του Κέντρου Νομικής και Δεοντολογίας Louis Stein στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham, συμφώνησε.

«Ένας απόφοιτος Νομικής είναι ακριβώς αυτό — απόφοιτος Νομικής», δήλωσε.

Κάποιος θεωρείται δικηγόρος μόνο αφού αποκτήσει το δικαίωμα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, ανέφερε ο Green, προσθέτοντας ότι στις περισσότερες πολιτείες αυτό προϋποθέτει επιτυχία στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και απόδειξη ότι το άτομο διαθέτει τον απαιτούμενο χαρακτήρα και την επαγγελματική ακεραιότητα.

Η πρεμιέρα

Τα ερωτήματα αυτά προέκυψαν αφότου η Ζακάρια έκανε ένα σύντομο ντεμπούτο στα μέσα ενημέρωσης την Τρίτη, δεχόμενη μόλις τρεις ερωτήσεις από δημοσιογράφους, αφού προηγουμένως διάβασε ένα έτοιμο κείμενο σε μια πρώτη εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε από αρκετούς δισταγμούς.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό της Ζακάρια την περασμένη εβδομάδα, παρακάμπτοντας ακόμη και την ισχυρή προσωπάρχη του, Σούζι Γουάιλς, για να λάβει την απόφαση, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν το παρασκήνιο των εσωτερικών συζητήσεων και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να σχολιάσουν ευαίσθητες συνομιλίες του Λευκού Οίκου.

Η πρώτη της εμφάνιση στην αίθουσα ενημέρωσης απέσπασε μικτές κριτικές εντός του Λευκού Οίκου.

«Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μετά την ενημέρωση της Τρίτης, καθώς κατευθυνόταν προς το προεδρικό ελικόπτερο Marine One με προορισμό μια προεκλογική συγκέντρωση στην Αλάσκα. Ωστόσο, άλλοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αναρωτήθηκαν πόσο πρόλαβε να προετοιμαστεί πριν από την ενημέρωση και εξέφρασαν αμφιβολίες για το πόσο θα αντέξει σε αυτόν τον ρόλο.

Η Ζακάρια είχε ελάχιστο χρόνο να προετοιμαστεί για την ενημέρωση, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε μια δύσκολη «μονομαχία» με τον Τύπο, όπου ο εκπρόσωπος πρέπει να υπερασπιστεί την κυβέρνηση, να μείνει πιστός στα γεγονότα —μερικές φορές— και να αυτοσχεδιάσει γρήγορα όταν προκύπτουν περίπλοκα θέματα.

Στην εναρκτήρια δήλωσή της —η οποία αποτέλεσε το μεγαλύτερο μέρος της 14λεπτης εμφάνισής της μπροστά στις κάμερες— η Ζακάρια επαίνεσε επανειλημμένα την ενέργεια του Τραμπ και εξήρε το μέγεθος του πλήθους στις συγκεντρώσεις του, όπου πάντως πολλές θέσεις παρέμεναν κενές τις τελευταίες ημέρες.

Η Ζακάρια δέχτηκε ερωτήσεις από τρία μέσα ενημέρωσης: το Breitbart News, το Fox News και τη Daily Mail, τα οποία καλύπτουν τις ειδήσεις από συντηρητική σκοπιά. Η ίδια δήλωσε ότι «θα πρέπει να επανέλθει σε αυτό το θέμα» απαντώντας σε ερώτηση του Fox σχετικά με το αν η κυβέρνηση Τραμπ σταμάτησε να μοιράζεται πληροφορίες με την Ουκρανία — μια μάλλον ασυνήθιστη έλλειψη απάντησης για ένα θέμα που κυριαρχούσε στις ειδήσεις το πρωί της Τρίτης.

Παρ' όλα αυτά, έβγαλε μια είδηση ανακοινώνοντας ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Ζακάρια υπέπεσε σε ένα λεκτικό ολίσθημα, αναφερόμενη στον «πρόεδρό μου» αντί για τον «σύζυγό μου», καθώς απαντούσε σε μια φιλική ερώτηση σχετικά με το πώς σχεδιάζει να ισορροπήσει τον χρόνο με τα τέσσερα μικρά παιδιά της με τις απαιτήσεις της δουλειάς.

Αμέσως μετά την αναφορά της στην ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματικής της ζωής —και αφού επαίνεσε τον Τραμπ επειδή προσλαμβάνει γυναίκες με οικογένειες— η Ζακάρια ολοκλήρωσε την ενημέρωση, δηλώνοντας ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ κατευθύνεται προς το Marine One για το ιστορικό μας ταξίδι στην Αλάσκα, και μπορούμε να του κάνουμε όλες τις ερωτήσεις εκεί έξω».