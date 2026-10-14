Ουκρανία: «Τρύπα» στη χρηματοδότηση του 2027 – Αναζητά κεφάλαια η ΕΕ

Πρόσθετα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας το 2027 επιδιώκει να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκμεταλλευόμενη τις συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των υπουργών Οικονομικών της G7 στη Μπανγκόκ.

Ο επίτροπος Οικονομίας, Valdis Dombrovskis, δήλωσε στο Reuters ότι, παρά τα 45 δισ. ευρώ που έχει ήδη δεσμευτεί να διαθέσει η Ε.Ε. για το επόμενο έτος, οι ανάγκες του Κιέβου θα είναι σαφώς υψηλότερες. Οι Βρυξέλλες στρέφονται πλέον σε χώρες όπως η Νορβηγία, η Ελβετία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Βρετανία, με στόχο να καλύψουν το κενό.

«Από την αρχή έχουμε τονίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να καλύψει περίπου τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας και περιμένουμε από τους υπόλοιπους εταίρους να καλύψουν το υπόλοιπο», είπε ο Dombrovskis στο περιθώριο των συνεδριάσεων του ΔΝΤ.

Για το 2026, η χρηματοδότηση της Ουκρανίας θεωρείται εξασφαλισμένη. Ευρωπαϊκά κονδύλια περίπου 31 δισ. ευρώ αναμένεται να εκταμιευθούν, με την προϋπόθεση ότι το ουκρανικό κοινοβούλιο θα εγκρίνει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί.

Εκταμίευση με μεγαλύτερο μέρος στην αρχή της χρονιάς

Για να κερδίσει χρόνο μέχρι να εξασφαλιστούν επιπλέον συνεισφορές, η Κομισιόν σχεδιάζει να επιταχύνει την εκταμίευση των 45 δισ. ευρώ που προβλέπονται για το 2027, διοχετεύοντας το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Ο σχεδιασμός όμως περιπλέκεται, καθώς δεν έχει ακόμη καθοριστεί το συνολικό ύψος των αναγκών της Ουκρανίας για το 2027.

Ο Dombrovskis επισήμανε επίσης ότι παραμένει μεγάλη η απόσταση ανάμεσα στη στρατιωτική βοήθεια που έχουν υποσχεθεί ορισμένα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και σε εκείνη που έχει πράγματι φτάσει στο Κίεβο. Κατά τον ίδιο, αν υλοποιηθούν οι υφιστάμενες δεσμεύσεις, θα καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό το στρατιωτικό σκέλος των αναγκών της χώρας.

Ως θετικό παράδειγμα ανέφερε τη Νορβηγία, που έχει δεσμευτεί να διαθέσει επιπλέον 9 δισ. ευρώ το 2027, ποσό ίσο με τη φετινή της βοήθεια.

Όταν ρωτήθηκε αν οι υπόλοιποι εταίροι συνεισφέρουν, αλλά όχι όσο χρειάζεται, ο επίτροπος απάντησε: «Για να το πω ξεκάθαρα, ναι».