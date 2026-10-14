ΗΠΑ: «Καλπάζει» στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Τη μεγαλύτερη αύξηση από τον περασμένο Απρίλιο σημείωσε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, καθώς το υψηλό κόστος των καυσίμων ανέβασε τις τιμές καταναλωτή αρκετά πάνω από τον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), την ώρα που τα νοικοκυριά συνεχίζουν να πιέζονται λίγο πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), ένας ευρύς δείκτης του κόστους αγαθών και υπηρεσιών σε όλη την αμερικανική οικονομία, ενισχύθηκε σε μηνιαία βάση κατά 0,6%, μετά από εποχική προσαρμογή, ενώ ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού ανέβηκε στο 3,7% από 3,4% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Υπηρεσία Στατιστικής Εργασίας του υπουργείου Εργασίας. Οι οικονομολόγοι προέβλεπαν αύξηση 0,6% στον μήνα και 3,6% στον ετήσιο ρυθμό.

Χωρίς τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,3% στον μήνα και κατά 2,6% σε ετήσια βάση, έναντι εκτιμήσεων για 0,2% και 2,5% αντίστοιχα.

Κύριος παράγοντας της επιτάχυνσης ήταν για ακόμη μία φορά το κόστος της ενέργειας. Ο δείκτης ενέργειας σκαρφάλωσε κατά 5,2%, καθώς συνεχίζονται οι εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, στο πλαίσιο ενός πολέμου που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου και δεν δείχνει να οδεύει σύντομα προς αποκλιμάκωση. Οι τιμές της βενζίνης εκτινάχθηκαν κατά 9,1% και εξηγούν περίπου το μισό της συνολικής αύξησης του ΔΤΚ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου.

Οι τιμές των τροφίμων έμειναν αμετάβλητες σε μηνιαία βάση και ήταν υψηλότερες κατά 2,5% από πέρυσι. Αντίθετα, το κόστος στέγασης ενισχύθηκε κατά 0,4% και οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών κατά 0,7%.

Η ακρίβεια, οι εκλογές και η Fed

Η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής των ψηφοφόρων, καθώς οι ΗΠΑ μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές. Παράλληλα, δυναμώνουν τα επιχειρήματα όσων ζητούν νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed τους επόμενους μήνες, ακόμη και αν η ίδια αποφασίσει παύση στην επικείμενη συνεδρίασή της.

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν και τα futures της Wall Street έδειχναν πτώση των μετοχών.

Η Fed αύξησε τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο για πρώτη φορά από το 2023. Έκτοτε, ανώτατα στελέχη της έχουν δηλώσει ότι έχουν χρόνο να αξιολογήσουν τα νέα στοιχεία πριν κάνουν επόμενη κίνηση, αν και οι προβλέψεις δείχνουν μία ακόμη αύξηση εντός του έτους. Η έκθεση της Τετάρτης είναι η τελευταία μέτρηση των τιμών καταναλωτή πριν από τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής στις 27-28 Οκτωβρίου.