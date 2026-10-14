Όσμπορν για γλυπτά του Παρθενώνα: Θα τα βρούμε με την Αθήνα με αμοιβαίους συμβιβασμούς

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με την προϋπόθεση ότι και οι δύο πλευρές θα είναι διατεθειμένες να κάνουν υποχωρήσεις.

«Παραμένω αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Όσμπορν σε συνέντευξή του στην Αθήνα. «Εάν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, όπως συμβαίνει πάντα σε μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο Όσμπορν επιχειρεί να συμβάλει στην επίλυση μιας διαφοράς που ταλανίζει τις σχέσεις Ελλάδας και Βρετανίας εδώ και σχεδόν δύο αιώνες.

«Ελπίζω πραγματικά ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία, ώστε τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να μπορούν να εκτεθούν στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή διαμοιρασμού τους», είπε την Τρίτη. «Γνωρίζω ότι αυτή δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα, το κατανοώ και το σέβομαι, αλλά αυτή είναι η δική μας θέση. Επομένως, εάν θέλουμε να υπάρξει πρόοδος, θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το πνεύμα».

Η αντίθετη στάση της Αθήνας

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Σε άρθρο του στον Guardian τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι “δανειζόμαστε” τμήματα του δικού μας μνημείου».

Όπως υπενθυμίζει το Bloomberg, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει το 2023, πριν αναλάβει την εξουσία, ότι τα Γλυπτά θα έπρεπε να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς όρους». Τον Αύγουστο, ωστόσο, δήλωσε στους Financial Times ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο.

Την ώρα που το Λονδίνο εξετάζει τρόπους να ενισχύσει τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Έλληνας πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι το ζήτημα θα συνδεθεί με τις συνομιλίες για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο πλευρών, σημειώνει το πρακτορείο. «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα αποτελέσουν μέρος αυτής της συζήτησης. Δεν είναι μόνο ζήτημα της Ελλάδας, είναι ζήτημα της Ευρώπης», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 6 Οκτωβρίου. Οι ηγέτες της Ε.Ε. θα συναντηθούν με τον Μπέρναμ τον επόμενο μήνα, στη σύνοδο κορυφής Ε.Ε. – Ηνωμένου Βασιλείου στις Βρυξέλλες.

Δύο πλαίσια, δύο πόλεις

«Σέβομαι την ένταση των συναισθημάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα», δήλωσε ο Όσμπορν, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για τα πέντε χρόνια από την ίδρυση της Ideal Holdings Α.Ε.

«Εάν πρόκειται να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα πρέπει να βρούμε μια λύση ώστε αυτά τα εκπληκτικά έργα να εκτίθενται τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, σε δύο διαφορετικά πλαίσια: στην Αθήνα, ως μέρος της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Αθήνας, και στο Βρετανικό Μουσείο, στο πλαίσιο της ιστορίας όλων των πολιτισμών, που παρουσιάζονται ο ένας δίπλα στον άλλο».

Σημείωση: στο κείμενο που επικόλλησες υπήρχε μια διαφημιστική γραμμή για βίντεο (Hwang Hee-chan, Schalke) που δεν ανήκει στο άρθρο και την παρέλειψα.