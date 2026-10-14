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Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο δεδομένων της Sberbank
Ειδήσεις
18:20 - 14 Οκτ 2026

Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο δεδομένων της Sberbank

Reporter.gr Newsroom

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Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κέντρο δεδομένων στην πόλη Μπαλάκοβο, το οποίο ανήκει στη Sberbank, τη μεγαλύτερη κρατικά ελεγχόμενη τράπεζα της Ρωσίας, όπως επιβεβαίωσε την Τετάρτη (14/10) η διοίκησή της.

«Επιβεβαιώνουμε την επίθεση στο κέντρο δεδομένων. Ταυτόχρονα, όλα τα συστήματα και οι υπηρεσίες της Sberbank λειτουργούν κανονικά», δήλωσε ο Αλεξάντερ Βεντιάχιν, πρώτος αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, σε δημοσιογράφους, μετά την επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το POLITICO, υπηρεσίες παρακολούθησης διακοπών λειτουργίας στη Ρωσία κατέγραψαν απότομη αύξηση των αναφορών προβλημάτων από χρήστες της Sberbank σε ολόκληρη τη χώρα. Οι καταγγελίες αφορούσαν δυσλειτουργίες στην εφαρμογή της τράπεζας και δυσκολίες πρόσβασης στους λογαριασμούς.

Να σημειωθεί ότι η Sberbank εξυπηρετεί περισσότερους από 100 εκατομμύρια πελάτες σε όλη τη Ρωσία. Καθώς βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό υπό την ιδιοκτησία του Κρεμλίνου, η τράπεζα υπόκειται σε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2022.

Η εταιρεία ξεκίνησε την κατασκευή του συγκεκριμένου κέντρου δεδομένων το 2021. Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν όχι μόνο τις ανάγκες της ίδιας της τράπεζας, αλλά και μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ρωσικού κράτους.

Όπως επισημαίνει το POLITICO, τις τελευταίες εβδομάδες, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν επεκτείνει τις επιθέσεις με drones στο ρωσικό έδαφος, πλήττοντας, μεταξύ άλλων, κέντρα δεδομένων που ανήκουν σε μεγάλες ρωσικές εταιρείες τεχνολογίας.

Την περασμένη εβδομάδα, πολλά κέντρα δεδομένων του ρωσικού τεχνολογικού κολοσσού Yandex τέθηκαν εκτός λειτουργίας, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις υπηρεσίες ταξί, διανομής φαγητού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η ενέργεια αυτή αποτέλεσε απάντηση στα ρωσικά πλήγματα κατά ουκρανικών κέντρων δεδομένων.
«Απαντάμε πάντα με τον ίδιο τρόπο. Όλοι γνωρίζετε ότι χτυπούν ξανά και ξανά τα δικά μας κέντρα δεδομένων· εμείς απαντήσαμε σε αυτούς», πρόσθεσε.

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